Zestawy VR pod choinkę? HTC startuje z promocjami

HTC ogłosiło przedświąteczne promocje na sprzęt do wirtualnej rzeczywistości marki Vive. Kupując wybrane zestawy VR, można zaoszczędzić ponad 3 tysiące złotych. Jakie produkty są tańsze i gdzie można skorzystać z ofert?

Najnowszy zestaw VR HTC Vive z prezentem

HTC wystartowało z przedświątecznymi ofertami na urządzenia VR, które obowiązują w dniach od 18 listopada do 31 grudnia 2024 roku. Wśród produktów w promocji znalazły się gogle Vive Focus Vision, które zadebiutowały na rynku we wrześniu 2024 roku. Gogle wirtualnej rzeczywistości oferują m.in. czujnik głębi do rozpoznawania scenerii i czujnik podczerwieni, pozwalający na lepsze śledzenie rąk nawet w kiepskim oświetleniu. Sprzęt wyposażono również w tryb DisplayPort dla PCVR oraz funkcję automatycznej regulacji odległości pomiędzy źrenicami (IPD). Gogle oferują także łączną rozdzielczość obrazu 5K czy też kąt widzenia 120 stopni.

Vive Focus Vision wyceniono na 5299 złotych. W ramach promocji do każdego zestawu zostanie dołączony za darmo Vive Wired Streaming Kit dla trybu DisplayPort o wartości 899 złotych, a także dwa pakiety gier (PC VR Wild Pack i AIO) do wyboru.

Gdzie kupić? Zestaw Vive Focus Vision ok. 5299 zł Media Expert Morele x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Promocyjne ceny zestawów HTC Vive

Taniej o 500 złotych można teraz kupić też zestaw Vive XR Elite. Pakiet składa się z gogli, pary kontrolerów oraz pary słuchawek L+R do trybu okularów. Cena została obniżona do 3999 złotych. Zestaw można rozszerzyć o czujniki do wielopunktowego śledzenia ciała – cena Vive XR Elite wraz z Vive Ultimate Tracker 3+1 Kit z TrackStraps wyniesie 6648 złotych. Z kolei sam zestaw Vive Ultimate Tracker 3+1 kosztuje teraz 2499 złotych, więc można zaoszczędzić 620 złotych.

Gdzie kupić? Zestaw Vive XR Elite ok. 3899 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Do jednego urządzenia można podpiąć maksymalnie pięć trackerów. Dzięki nim możliwe jest dokładniejsze śledzenie ruchów ramion lub nóg w trybie XR. Akcesoria te sprawdzą się przede wszystkim w aplikacjach dedykowanych do tańca lub fitnessu.

Marka HTC obniża także cenę zestawu Vive Pro 2 Full Kit, zawierającego gogle, dwa kontrolery oraz dwie stacje bazowe. Sprzęt jest teraz najtańszy w historii – w ramach promocji wyceniono go na 3999 złotych, czyli aż o 3300 złotych mniej niż standardowa cena. Same gogle Vive Pro 2 są tańsze o 1850 złotych i kosztują 2299 złotych.

HTC obniżyło również ceny dodatkowych akcesoriów VR: Vive Tracker 3.0 do 559 złotych (160 złotych mniej) oraz Stacji Bazowej do 849 złotych (taniej o 310 złotych).