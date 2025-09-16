Korzystasz z wielu kart płatniczych? Google szykuje funkcję dla Ciebie

Firma z Mountain View pracuje nad nowością dla aplikacji Portfel Google. Funkcja powinna spodobać się osobom, które korzystają z wielu kart płatniczych lub cyfrowych przepustek.

Portfel Google zyska nowe podejście do ulubionych kart

Śmiem twierdzić, że wiele osób nie wyobraża sobie smartfona z Androidem bez aplikacji Portfel Google. Co więcej, podobne podejście mogą mieć użytkownicy smartwatchy z Wear OS, takich jak Samsung Galaxy Watch 8 czy OnePlus 3, w których funkcja płatności jest jedną z ważniejszych.

Zgodnie z tym, co przed chwilą napisałem, można uznać Portfel Google za niezwykle przydatną aplikację. Cieszy więc, że jest ciągle rozwijana i otrzymuje nowe funkcje. Najnowsze rozwiązanie nie jest jeszcze dostępne, ale zostało zauważone w kodzie aplikacji. Sugeruje to, że Google już pracuje nad tą funkcją i niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości użytkownicy będą mogli z niej korzystać.

Zmiany, które odkryto w aplikacji Portfel Google w wersji 25.37.31 beta, zapowiadają nowy sposób zarządzania kartami. W założeniach dostęp do tych najważniejszych ma stać się łatwiejszy. Otóż firma z Mountain View testuje możliwość wyróżniania kart poprzez dodanie ich do ulubionych. Wystarczy, że użytkownik oznaczy konkretną kartę za pomocą gwiazdki.

Ta kwestia nie jest jeszcze jasna

Karta, która otrzyma gwiazdkę, będzie dodana do ekranu głównego. Serwis Android Authority, odpowiedzialny za opisywane odkrycie, zwraca uwagę na zbyt ogólny opis nowej funkcji. Nie wynika bowiem z niego, czy „ekran główny” z kodu dotyczy samej aplikacji Portfel Google czy odnosi się do ekranu głównego w smartfonie (np. ulubione karty pojawią się w formie skrótów). Chociaż niektórzy wskazują, że bardziej prawdopodobny jest ten pierwszy scenariusz.

Niemal pewne jest jednak, że karty – oznaczone jako ulubione – zostaną wyróżnione w aplikacji. Prawdopodobnie otrzymają własną sekcję, aby dostęp do nich był możliwie najszybszy i najwygodniejszy. Ponadto ma pojawić się opcja zarządzania kolejnością ulubionych kart.

Na ten moment szczegóły dotyczące chociażby daty udostępnienia funkcji nie są jeszcze znane. Nie zmienia to faktu, że nowość w aplikacji Portfel Google zapowiada się na zdecydowanie przydatną.

Należy dodać, że w temacie cyfrowego portfela Google dzieje się ostatnio całkiem sporo. Mogliśmy usłyszeć, że aplikacja rozpozna, gdzie jesteśmy i przypomni o bilecie, a także o tym, że Portfel Google zyskał nową funkcję bezpieczeństwa.