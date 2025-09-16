LG zadowoli każdego. Nieważne, jakie ma wymagania

LG, will.i.am
Do portfolio LG Electronics dołączają dwa nowe modele słuchawek z serii Xboom Buds. Jedno z urządzeń ma sprawdzić się na co dzień, drugie natomiast zainteresuje nieco bardziej wymagających użytkowników.

LG wprowadza na rynek nowe słuchawki z serii Xboom Buds

Południowokoreański gigant technologiczny rozszerza linię słuchawek dousznych. Do grona produktów LG Electronics dołączają dwa modele słuchawek – Xboom Buds Plus i Xboom Buds Lite. Linia ta powstała przy współpracy z artystą o pseudonimie will.i.am. Producent deklaruje, że seria wyróżnia się dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości oraz głębokim basem. Ponadto nowe modele mają oferować:

  • czysty dźwięk dzięki lekkim przetwornikom grafenowym,
  • aktywną redukcję szumów ANC,
  • długą żywotność akumulatora,
  • płynną łączność z niskim opóźnieniem,
  • ergonomiczną konstrukcję.
Seria słuchawek Xboom Buds (źródło: LG Electronics)

Xboom Buds Plus – słuchawki dla wymagających użytkowników

LG Xboom Buds Plus to słuchawki oferujące funkcje premium. Sprzęt ten wyposażono w technologię Adaptive EQ, która pozwala na monitorowanie słuchawek w czasie rzeczywistym, a także automatyczne dostosowywanie profilu dźwięku w oparciu o zmiany pozycji użytkownika.

Xboom Buds Plus (źródło: LG Electronics)

Na pokładzie Buds Plus znalazł się również potrójny system mikrofonów – jego zadaniem jest poprawa aktywnej redukcji szumu i zwiększenie jakości połączeń głosowych. Ponadto użytkownik za pomocą narzędzia Noise Cancelling Optimization, dostępnego w aplikacji, może dostosować wkładki douszne, aby te zapewniły najlepsze uszczelnienie oraz komfort.

Warto wspomnieć, że etui Xboom Buds Plus zostało wyposażone w technologię UVnano. Jak deklaruje producent, dzięki niej sprzęt eliminuje 99,9% bakterii z powierzchni wkładek dousznych oraz siatki głośnika. Funkcja ta działa, gdy etui jest podłączone do zasilania.

LG Xboom Buds Lite – słuchawki, które sprawdzą się na co dzień

Buds Lite to podstawowy, prosty sprzęt, który zgodnie z deklaracją producenta ma oferować wysokiej jakości dźwięk. Słuchawki te zaoferują do 11,5 godziny odtwarzania na jednym ładowaniu, a wraz z etui ładującym czas ten wydłuża się do nawet 35 godzin. Model Lite wyposażono w funkcję Mild ANC i cztery tryby korektora dźwięku.

Xboom Buds Lite (źródło: LG Electronics)

Rodzina słuchawek LG Xboom Buds – funkcje, dostępność i cena

Dwa nowe modele słuchawek LG z serii Xboom Buds mają trafić na kluczowe rynki na całym świecie we wrześniu 2025 roku.

CechaXboom Buds LiteXboom BudsXboom Buds Plus
Funkcja ANCTAK (MildANC)TAKTAK
Rodzaje łącznościBluetooth 5.4
Multi-Point
Multi-Pairing
Google Fast Pair
Swift Pairing		Bluetooth 5.4
Multi-Point
Multi-Pairing
Google Fast Pair
Swift Pairing		Bluetooth 5.4
Multi-Point
Multi-Pairing
Google Fast Pair
Swift Pairing
Czas pracy słuchawek wyłączonym ANCdo 11,5 godzinydo 10 godzindo 10 godzin
Czas pracy z etui ładującymdo 35 godzindo 30 godzindo 30 godzin
Przeznaczenie (dla kogo?)podstawowe, głównie do użytku w pomieszczeniachuniwersalne do użytku codziennego, dla osób prowadzących aktywny tryb życiadla aktywnych użytkowników, prowadzących dynamiczny styl życia

Ceny nie zostały póki co ujawnione. Wspomnę jednak, że model Xboom Buds obecnie kosztuje około 560 złotych. Model Lite prawdopodobnie dołączy do grona tanich słuchawek TWS, podczas gdy Plus będzie droższy.

Seria słuchawek Xboom Buds (źródło: LG Electronics)
