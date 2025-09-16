Oby ten smartfon trafił do Polski. Zapowiada się świetnie

Meizu 22 to najnowszy flagowy smartfon w ofercie chińskiej marki, o której ostatnio jest może i nieco ciszej, ale wciąż cieszy się niemałą rozpoznawalnością. Nie brakuje temu modelowi atutów, dla których warto się nim zainteresować, na czele z czterema aparatami o rozdzielczości 50 Mpix i niesamowicie smukłą ramką wokół ekranu.

Smartfon Meizu 22 ma świetny wyświetlacz. I prawie bez ramek

Podobnie jak główni konkurenci, producent w swoim nowym flagowcu postawił na nieco mniejszy ekran. Meizu 22 ma mianowicie wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,3 cala. Cechuje go też rozdzielczość 2670×1200 pikseli, adaptacyjna częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz oraz maksymalna jasność na poziomie 6000 nitów.

Ekran z każdej strony otoczony jest niezwykle smukłą ramką (1,2 mm), a cały telefon również należy do grona kompaktowych: ma 152 mm wysokości, 71 mm szerokości i 8,15 mm grubości. Waga natomiast wynosi 190 gramów. W kontekście konstrukcji warto też wspomnieć o pyło- i wodoszczelności w klasie IP68 oraz o dodatkowym przycisku na boku – służy do aktywacji funkcji AI.

Meizu 22 (fot. Meizu)

W środku zainstalowany został prawie topowy, wykonany w litografii 4 nm procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 o częstotliwości taktowania sięgającej 3,21 GHz. Współpracuje z nim 12 lub 16 GB RAM. Znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 5510 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą maksymalnie 80 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 66 W. A teraz najlepsze…

4 x 50 Mpix

Smartfon Meizu 22 został wyposażony w cztery aparaty – każdy o rozdzielczości 50 Mpix. Z przodu zainstalowano moduł z sensorem OmniVision OV50D i 6-elementowym obiektywem z przysłoną f/2.1. Z tyłu natomiast oczka są trzy – to:

50 Mpix z sensorem OmniVision OV50H (1/1,3″) i 7-elementowym obiektywem z ogniskową 24 mm, przysłoną f/1.68 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS),

50 Mpix z sensorem Sony IMX882 (1/1,95″) i 6-elementowym, peryskopowym teleobiektywem 3x z ogniskową 72 mm, przysłoną f/2.48 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS),

50 Mpix z sensorem OmniVision OV50D (1/2,88″) i 4-elementowym obiektywem ultraszerokokątnym (122° FOV) z ogniskową 13 mm, przysłoną f/2.05 i trybem makro.

Możliwości fotograficzne tego smartfona wydają się więc całkiem szerokie. W razie czego będzie można skorzystać także z pomocy sztucznej inteligencji, aby usunąć niechciane elementy czy też poprawić parametry obrazu.

Meizu 22 (fot. Meizu)

Ile kosztuje smartfon Meizu 22?

Producent przygotował trzy warianty kolorystyczne (biały, czarny i różowy) oraz pięć wersji pamięciowych. Ich ceny przedstawiają się następująco:

12/256 GB – 2999 juanów (równowartość ~1520 złotych),

16/256 GB – 3299 juanów (~1670 złotych),

12/512 GB – 3399 juanów (~1720 złotych),

16/512 GB – 3699 juanów (~1875 złotych),

16 GB/1 TB – 4199 juanów (~2130 złotych).

Sprzedaż w Chinach już wystartowała. Niestety na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnej dostępności poza Państwem Środka. Jako że od czasu do czasu smartfony trafiają także do oficjalnej dystrybucji w Polsce, niczego nie można w tym kontekście wykluczyć.