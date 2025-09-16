smartfon Meizu 22
Meizu 22 (fot. Meizu)
Smartfony

Oby ten smartfon trafił do Polski. Zapowiada się świetnie

Meizu 22 to najnowszy flagowy smartfon w ofercie chińskiej marki, o której ostatnio jest może i nieco ciszej, ale wciąż cieszy się niemałą rozpoznawalnością. Nie brakuje temu modelowi atutów, dla których warto się nim zainteresować, na czele z czterema aparatami o rozdzielczości 50 Mpix i niesamowicie smukłą ramką wokół ekranu.

Smartfon Meizu 22 ma świetny wyświetlacz. I prawie bez ramek

Podobnie jak główni konkurenci, producent w swoim nowym flagowcu postawił na nieco mniejszy ekran. Meizu 22 ma mianowicie wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,3 cala. Cechuje go też rozdzielczość 2670×1200 pikseli, adaptacyjna częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz oraz maksymalna jasność na poziomie 6000 nitów.

Ekran z każdej strony otoczony jest niezwykle smukłą ramką (1,2 mm), a cały telefon również należy do grona kompaktowych: ma 152 mm wysokości, 71 mm szerokości i 8,15 mm grubości. Waga natomiast wynosi 190 gramów. W kontekście konstrukcji warto też wspomnieć o pyło- i wodoszczelności w klasie IP68 oraz o dodatkowym przycisku na boku – służy do aktywacji funkcji AI.

smartfon Meizu 22
smartfon Meizu 22
smartfon Meizu 22
Meizu 22 (fot. Meizu)

W środku zainstalowany został prawie topowy, wykonany w litografii 4 nm procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 o częstotliwości taktowania sięgającej 3,21 GHz. Współpracuje z nim 12 lub 16 GB RAM. Znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 5510 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą maksymalnie 80 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 66 W. A teraz najlepsze…

4 x 50 Mpix

Smartfon Meizu 22 został wyposażony w cztery aparaty – każdy o rozdzielczości 50 Mpix. Z przodu zainstalowano moduł z sensorem OmniVision OV50D i 6-elementowym obiektywem z przysłoną f/2.1. Z tyłu natomiast oczka są trzy – to:

  • 50 Mpix z sensorem OmniVision OV50H (1/1,3″) i 7-elementowym obiektywem z ogniskową 24 mm, przysłoną f/1.68 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS),
  • 50 Mpix z sensorem Sony IMX882 (1/1,95″) i 6-elementowym, peryskopowym teleobiektywem 3x z ogniskową 72 mm, przysłoną f/2.48 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS),
  • 50 Mpix z sensorem OmniVision OV50D (1/2,88″) i 4-elementowym obiektywem ultraszerokokątnym (122° FOV) z ogniskową 13 mm, przysłoną f/2.05 i trybem makro.

Możliwości fotograficzne tego smartfona wydają się więc całkiem szerokie. W razie czego będzie można skorzystać także z pomocy sztucznej inteligencji, aby usunąć niechciane elementy czy też poprawić parametry obrazu.

smartfon Meizu 22
Meizu 22 (fot. Meizu)

Ile kosztuje smartfon Meizu 22?

Producent przygotował trzy warianty kolorystyczne (biały, czarny i różowy) oraz pięć wersji pamięciowych. Ich ceny przedstawiają się następująco:

  • 12/256 GB – 2999 juanów (równowartość ~1520 złotych),
  • 16/256 GB – 3299 juanów (~1670 złotych),
  • 12/512 GB – 3399 juanów (~1720 złotych),
  • 16/512 GB – 3699 juanów (~1875 złotych),
  • 16 GB/1 TB – 4199 juanów (~2130 złotych).

Sprzedaż w Chinach już wystartowała. Niestety na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnej dostępności poza Państwem Środka. Jako że od czasu do czasu smartfony trafiają także do oficjalnej dystrybucji w Polsce, niczego nie można w tym kontekście wykluczyć.

