automat paczkowy dpd pickup orlen paczka fot. tabletowo.pl
fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl
Usługi

Allegro ma nową umowę ze znaną firmą kurierską. Ta zmiana ucieszy kupujących

Mateusz Budzeń·
Nowa umowa pomiędzy Allegro a DPD Polska powinna ułatwić zakupy niemałej grupie klientów. Odbiór paczki stanie się po prostu wygodniejszy.

Allegro i DPD Polska mają nową umowę

Jeśli miałbym wskazać cechy, na które zwracam uwagę podczas zakupów online, z pewnością wymieniłbym możliwości dotyczące dostawy. Często zdarza się, że nie ma mnie w domu, więc preferuję odbiór w sklepie lub w automacie paczkowym. W związku z tym, cieszy mnie informacja o nowej współpracy Allegro z DPD Polska i podejrzewam, że osób o podobnym podejściu jest całkiem sporo.

W ramach nowej umowy, wspólna, partnerska sieć Allegro Delivery, poza dotychczasowymi dostawami kurierskimi na adres oraz do punktów odbioru DPD Pickup, powiększy się o 12 tys. automatów paczkowych. To naprawdę duża liczba i wypada tutaj przypomnieć, że zaledwie kilka miesięcy temu mogliśmy usłyszeć o ponad 10 tys. automatów paczkowych DPD.

Rośnie liczba miejsc, do których można zamówić paczkę

Od teraz klienci Allegro mają do swojej dyspozycji całą sieć DPD Pickup, składającą się z 33 tys. automatów paczkowych i punktów odbioru. Dla wielu osób może to oznaczać, że odbiór zamówionego produktu będzie odczuwalnie wygodniejszy, bowiem automat paczkowy przykładowo znajduje się w okolicy.

Allegro DPD Polska nowa umowa dostawy do automatów paczkowych
(fot. DPD Polska)

Jak najbardziej należy oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości liczba miejsc, do których będzie można zamówić zakupiony towar, będzie się sukcesywnie powiększać. Możliwe nawet, że niektórzy – dopiero dzięki omawianej zmianie – zdecydują się wybrać Allegro podczas zakupu konkretnego produktu. W końcu mogą zyskać nowy sposób dostawy, bez czekania na kuriera lub bez konieczności pokonania kilku czy kilkunastu kilometrów do dotychczasowego, bardziej oddalonego punktu odbioru.

Ze wszystkich nowych rozwiązań dostępnych w ramach Allegro Delivery będzie można korzystać także w przypadku usług realizowanych przez DPD Polska. Klienci otrzymają chociażby zestaw udogodnień znanych z aplikacji Allegro – m.in. zarządzanie i szczegółowe śledzenie dostawy, zdalne otwieranie skrytki w automatach paczkowych czy możliwość otrzymania wsparcia obsługi klienta i składania reklamacji logistycznych.

Warto jeszcze wiedzieć, że DPD Polska niezmiennie będzie dostarczać przesyłki do automatów paczkowych Allegro One Box oraz punktów odbioru Allegro Punkt. Natomiast w ramach ciekawostki można dodać, że łącznie kupujący na Allegro mają możliwość wyboru jednego z ponad 60 tys. automatów paczkowych, a także mają dostęp do ponad 40 tys. punktów odbioru w całej Polsce.

