Zabójcza promocja. Zapomnisz o ChatGPT

ChatGPT to najpopularniejszy chatbot AI na świecie. Ochoczo korzystają z niego również mieszkańcy Polski, jednak ta promocja może spowodować odpływ użytkowników do konkurencji.

Alternatywa dla ChatGPT z francuskim rodowodem może podbić serca Polaków dzięki Orange

Pomimo coraz większej konkurencji, ChatGPT (który ostatnio wzbogacił się o nową funkcję – Projekty) pozostaje najpopularniejszym chatbotem AI na świecie. Nawet Google – wyszukiwarkowy i przeglądarkowy król – nie jest w stanie tak spopularyzować Gemini. Promocja, przygotowana przez Orange, może jednak sprawić, że wiele osób zainteresuje się jeszcze innym narzędziem.

Le Chat, bo o nim tu mowa, to multifunkcyjny chatbot AI autorstwa francuskiego startupu Mistral AI, z którego można korzystać zarówno z użyciem tekstu, jak i głosu. Pozwala on szybko otrzymywać odpowiedzi na zadawane pytania, ale może również pomóc w bardziej szczegółowym zgłębieniu tematu i nauce. Oferuje bowiem także funkcję rozpoznawania i przetwarzania obrazów, PDF-ów i dokumentów.

Le Chat podobno jest też lepiej dopasowany do europejskich realiów – ma znać „niuanse kulturowe unikalne dla Europy” oraz szanować wartości europejskie. Warto także wiedzieć, że jest zbudowany na architekturze otwartoźródłowej.

Le Chat Pro za darmo dla klientów Orange. Można oszczędzić nawet blisko pół tysiąca złotych

Le Chat jest dostępny za darmo – m.in. na stronie pod adresem chat.mistral.ai/chat oraz za pośrednictwem aplikacji, dostępnej na Androida i iOS, jednak można też zdecydować się na płatną subskrypcję Le Chat Pro.

Zapewnia ona dostęp do wszystkich narzędzi i najnowszych modeli Mistral AI oraz wyższą jakość i szybkość odpowiedzi. Ponadto w jej przypadku limity użycia są większe, a do tego subskrybenci mają zagwarantowane priorytetowe wsparcie techniczne.

Cena Le Chat Pro zależy od planu i regionu. Klienci Orange mogą wypróbować go za darmo przez pół roku, dzięki czemu zaoszczędzą blisko pół tysiąca złotych. Co ważne: oferta jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych (zdaniem operatora Le Chat może im pomóc w biznesie).

Jak odebrać dostęp do Le Chat Pro za darmo od Orange?

Voucher z kodem do aktywacji Le Chat Pro za 0 złotych na 6 miesięcy można odebrać w aplikacji Mój Orange (w zakładce „Dla ciebie”), w aplikacji Orange Flex (w Klubie Flex) lub po wysłaniu SMS o treści LECHAT na numer 80955 (dotyczy wyłącznie klientów Nju).

Klienci Orange (w tym Flex) muszą zrealizować kod na tej stronie internetowej, natomiast użytkownicy ofert Nju tutaj. Voucher z kodem można odebrać do 15 marca 2026 roku, aczkolwiek ich pula jest ograniczona.