Google lepiej zadba o Twój portfel

Google wprowadza nową funkcję do jednej z najbardziej popularnych aplikacji. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej zabezpieczyć Wasze karty i dokumenty przed nieautoryzowanym użyciem.

Google aktualizuje uwierzytelnianie płatności

Portfele cyfrowe to przydatne aplikacje mobilne, w których możesz zgromadzić wszystkie swoje karty płatnicze oraz lojalnościowe. Jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań jest to, stworzone przez technologicznego giganta z Mountain View. Portfel Google (Google Wallet) ma wielu zwolenników. Z najnowszych zmian odkrytych w wersji beta wynika, że wkrótce dodawanie nowych kart do Portfela ma stać się jeszcze prostsze i szybsze.

Aby użytkownik mógł zapłacić za swoje zakupy za pośrednictwem Portfela Google, wymagane jest potwierdzenie tożsamości. Można to zrobić za pomocą kodu PIN, wybranego wzoru, hasła lub odblokowania biometrycznego, np. odciskiem palca. Weryfikacja pierwszej transakcji odbywa się poprzez odblokowanie ekranu, a każdą kolejną należy ponownie uwierzytelnić.

W Portfelu Google obowiązuje również forma limitu czasowego (około 3 minut). Oznacza to, że jeśli Twój smartfon został odblokowany więcej niż 3 minuty wcześniej, aplikacja Portfela ponownie poprosi Cię o weryfikację. Google postanowiło jednak wdrożyć jeszcze bardziej restrykcyjny mechanizm bezpieczeństwa.

Nowa funkcja bezpieczeństwa w Portfelu Google

Dotychczas po upływie ponad 3 minut od odblokowania smartfona otwarcie aplikacji Portfel Google było nadal możliwe. Użytkownik mógł przeglądać swoje karty, jednak w górnej części ekranu wyświetlał się komunikat o konieczności uwierzytelnienia przed płatnością. Teraz sytuacja zmienia się, ponieważ nie tylko nie jest możliwe dokonanie płatności, ale nawet wyświetlenie strony głównej aplikacji. Oznacza to, że bez uwierzytelnienia użytkownik nie może nawet przeglądać kart płatniczych czy lojalnościowych.

Wygląda na to, że funkcja jest już ogólnodostępna dla aplikacji Google Portfel w wersji 25.18. Na ekranie wyświetlany jest jedynie symbol portfela oraz komunikat „Potwierdź swoją tożsamość”. Dopiero po zeskanowaniu twarzy, odcisku palca, wpisaniu kodu PIN lub wykonaniu odpowiedniego gestu możliwe jest zapoznanie się z aplikacją.

Choć funkcja ta może niektórych irytować, jest z pewnością kolejnym krokiem do poprawy bezpieczeństwa. Szczególnie że w Portfelu można gromadzić coraz więcej dokumentów – nie tylko karty płatnicze, lojalnościowe czy podarunkowe, ale też karty pokładowe, bilety na wydarzenia, a nawet karnety na siłownię czy karty ubezpieczeń.