Google dodaje do portfela nowość, która ułatwi Ci życie

Do Portfela Google trafia kolejne praktyczne ułatwienie. Tym razem chodzi o coś, co pozwoli szybciej dotrzeć do biletu, karty lojalnościowej czy wejściówki dokładnie wtedy, gdy będzie Ci najbardziej potrzebna.

Google rozpozna, gdzie jesteś i przypomni o bilecie

Kilka dni temu informowaliśmy Was o nowościach w Portfelu Google, które mają poprawić bezpieczeństwo. To nie są jednak jedyne zmiany. Podczas tegorocznej konferencji Google I/O zapowiedziano funkcję „Nearby Passes”, czyli powiadomień kontekstowych opartych na lokalizacji. Jej działanie jest proste: kiedy zbliżysz się do konkretnego miejsca, np. lotniska, stadionu, sali koncertowej lub sklepu aplikacja automatycznie przypomni Ci o odpowiednim bilecie lub karcie, którą masz zapisaną w Portfelu Google.

Co istotne, funkcja ta nie będzie włączona domyślnie – aby z niej skorzystać, trzeba ją ręcznie aktywować. Google pozwala przy tym na dość elastyczne zarządzanie: możesz włączyć powiadomienia tylko dla wybranych kart, a także całkowicie wyłączyć funkcję, jeśli nie chcesz z niej korzystać. Pierwszy przełącznik znajdziesz na ekranie szczegółów danego biletu, drugi w ustawieniach ogólnych aplikacji.

W praktyce działa to tak: jeśli masz zapisany np. bilet na koncert, a Twój smartfon wykryje, że jesteś blisko miejsca wydarzenia, Portfel wyświetli powiadomienie. Po jego kliknięciu trafisz bezpośrednio do biletu, bez konieczności przeszukiwania aplikacji.

Ważne jest, że skuteczność działania nowej funkcji zależy również od twórców biletów i kart. To oni muszą dodać do swojego produktu informację o lokalizacji, z którą dany bilet jest powiązany. Bez tego system nie będzie w stanie rozpoznać, gdzie powinien zareagować.

źródło: Google

To krok w stronę wygody i automatyzacji

Nowa funkcja to kolejny dowód na to, że Google konsekwentnie rozwija swoje rozwiązania w kierunku wygody użytkowników, a jednocześnie automatyzacji działania aplikacji. „Nearby Passes” może być bardzo przydatne w codziennym użytkowaniu.

Dla wielu użytkowników oznacza to realne oszczędności czasu szczególnie wtedy, gdy liczy się każda sekunda, np. przed wejściem do metra, wejściem na koncert czy przy odprawie na lotnisku. Dzięki powiadomieniom powiązanych z lokalizacją Portfel Google może stać się czymś więcej niż tylko cyfrowym schowkiem.