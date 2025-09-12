Disney+ drożeje w Polsce. Znamy nowe ceny

Jeszcze przed końcem 2025 roku obowiązywać będzie nowa, wyższa cena Disney+. Podrożeją oba plany: Standard i Premium, a w skali roku oznacza to wydatki większe o kilkadziesiąt albo i ponad 100 złotych. Na pocieszenie dodam, że wystartowała też promocja.

Nowa, wyższa cena Disney+ w Polsce. Już tej jesieni

Szykuje się podwyżka ceny Disney+ w Polsce. Choć właściciele serwisu teoretycznie nigdzie tego nie zakomunikowali, to dopisek na stronie najnowszej promocji wskazuje na to wprost. Już niebawem będzie drożej.

O ile drożej? Aktualnie (tj. od października 2024 roku) za abonament Disney+ trzeba zapłacić 29,99 złotych miesięcznie w przypadku planu Standard, a decydując się na pakiet Premium – aż 49,99 złotych miesięcznie. Było drogo, a po podwyżce będzie jeszcze gorzej, bo nowy cennik wygląda następująco:

pakiet Standard – 34,99 złotych miesięcznie ( drożej o 5 złotych ),

), pakiet Premium – 59,99 złotych miesięcznie (drożej o 10 złotych).

Przypomnę, że oba plany Disney+ zapewniają pełen dostęp do katalogu filmów i seriali, umożliwiając ich oglądanie bez reklam. Różnice polegają na tym, że Standard ogranicza jakość wideo do Full HD i umożliwia równoczesne oglądanie na 2 urządzeniach, a Premium oferuje jakość 4K, HDR i dźwięk Dolby Atmos, a do tego pozwala oglądać treści na 4 urządzeniach równocześnie.

Jest jeszcze parę niewiadomych

Póki co nie wiadomo, czy (a właściwie jak dokładnie) zmiana obejmie roczne pakiety Disney+. Do tej pory można było dzięki nim zaoszczędzić równowartość dwumiesięcznego abonamentu. Mam nadzieję, że tak zostanie.

Drugą niewiadomą jest to, kiedy dokładnie zacznie obowiązywać nowa cena. Na pewno jednak nie później niż od 11 grudnia 2025 roku. Skąd ta pewność? Ano stąd, że promocja, o której wspomniałem (i o której zaraz przeczytasz nieco więcej) wystartowała 11 września 2025 roku, a zgodnie z regulaminem po upływie trzech miesięcy aktywne będą już wyższe ceny.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Tańsza subskrypcja Disney+. Promocja na otarcie łez

Informację o planowanej podwyżce cen zdradziła promocja. Dzięki niej nowi i powracający użytkownicy mogą sporo zaoszczędzić – konkretnie: po 20 złotych miesięcznie przez trzy miesiące, czyli razem sześć dyszek. Możesz bowiem wykupić:

pakiet Standard za 9,99 złotych miesięcznie (normalnie 29,99 złotych),

pakiet Premium za 29,99 złotych miesięcznie (normalnie 49,99 złotych).

W trakcie tych trzech miesięcy możesz anulować subskrypcję. W innym przypadku automatycznie odnowi się ona w regularnej cenie, która w tym momencie będzie już wyższa.

Screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Gorący okres w usłudze Disney+

Na przestrzeni kilku dni w usłudze Disney+ mamy kilka mocnych premier. Dla wielu osób mogą być powodem, by skusić się na wykupienie abonamentu Disney+ po raz pierwszy lub na powrót do tej subskrypcji.

Już dzisiaj (12 września 2025 roku) debiutuje Breslau – osadzony w latach 30. XX wieku serial kryminalny z propagandą i sportem w tle oraz Tomaszem Schuchardtem i Sandrą Drzymalską w rolach głównych.

Dalej: 16 września w katalogu serwisu pojawi się 13. sezon kultowej Futuramy, a dzień później dołączy Elio – najnowsze dzieło studia Pixar opowiadające o chłopcu, który przez przypadek trafia do odległej galaktyki.

W ostatnich tygodniach biblioteka Disney+ poszerzyła się także o takie hity, jak Obcy: Ziemia, Lilo i Stich, Thunderbolts*, Sprawa Amandy Knox czy Mr. & Mrs. Murder.