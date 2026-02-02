Nowa kamera Xiaomi rozwiązuje problem z zasięgiem Wi-Fi

Znana chińska marka wprowadziła na rynek nową, inteligentną kamerę zewnętrzną. Model ten to rozwiązanie dla tych osób, które mają problemy z dostępem do sieci Wi-Fi w ogrodzie.

Nowa kamera Xiaomi eliminuje problem z zasięgiem Wi-Fi na zewnątrz

Jedną z najważniejszych zalet Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G jest to, że nie wymaga połączenia z domową siecią Wi-Fi, co dość często bywa problematyczne i wymaga np. droższego routera. W zamian sprzęt korzysta z wbudowanej łączności 4G LTE, dzięki czemu nagrania są przesyłane strumieniowo bezpośrednio do aplikacji Mi Home.

Nowy sprzęt Xiaomi oferuje podwójną kamerę 5 Mpix z czujnikami o przysłonie f/1.6 oraz z szerokim kątem widzenia i perspektywą teleobiektywu. W praktyce kamera ma rejestrować duży obszar z jednoczesną możliwością powiększenia, aby dostrzec szczegóły nagranych obiektów, w tym twarze, tablice rejestracyjne czy ruch w dalszej odległości.

Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G (źródło: Xiaomiyoupin)

Xiaomi wyposażyło Smart Outdoor Camera 4 4G w nowoczesne opcje, a jedną z nich jest funkcja wykrywania i rozpoznawania ludzi oraz pojazdów za pomocą sztucznej inteligencji. Ponadto model ten pozwala na dwukierunkową komunikację głosową, obsługuje ekosystem HyperConnvect oraz funkcję alarmowania dźwiękowego i świetlnego Active Defence.

Kamera Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G zadebiutowała na chińskim rynku w cenie 379 juanów (~ 195 złotych). Warto podkreślić, że wraz ze sprzętem użytkownik otrzymuje bezpłatny i nielimitowany pakiet danych, aby na bieżąco przeglądać nagrania w aplikacji.

Stojak do projektora Xiaomi ułatwi oglądanie

Z kolei w Europie zadebiutował nowy stojak do projektora. Akcesorium ma być kompatybilne z większością projektorów montowanych na gwincie ¼ cala o masie do 3 kilogramów i szerokości do 132 milimetrów. Konstrukcja stojaka jest metalowa i pozwala na regulowanie kąta nachylenia oraz obrotu o 360 stopni, co pozwala m.in. na projekcję na suficie.

Xiaomi Projector Multi-angle Stand (żródło: Xiaomi)

Xiaomi Projector Multi Angle Stand zadebiutował w kilku krajach europejskich, a ceny różnią się w zależności od rynku. Akcesorium sprzedawane jest już we Francji za 49,99 euro (~ 210 złotych) oraz w Hiszpanii za 24,99 euro (~ 105 złotych).