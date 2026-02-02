Oppo nie daje odetchnąć. Nowa seria smartfonów może oczarować

Jeszcze nie opadł kurz po premierze serii Oppo Reno 15, a producent już szykuje następną generację smartfonów. Poznaliśmy też nieco szczegółów na temat OnePlus 16.

Czego spodziewać się po serii Oppo Reno 16?

Kilka miesięcy temu, w listopadzie 2025 roku, zadebiutowały smartfony Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro. Następnie, na początku tego roku, seria Oppo Reno 15 opuściła Chiny aż wreszcie trafiła do Polski – z Oppo Reno 15 Pro, którego Kasia już dla Was przetestowała, na czele. Tymczasem pojawiają się informacje o urządzeniach kolejnej generacji. Warto zaznaczyć, że na ich premierę nie trzeba będzie długo czekać.

Znany informator Digital Chat Station tym razem postanowił zdradzić trochę szczegółów na temat serii Reno 16. Dowiedzieliśmy się, że klienci nadal będą mogli wybrać bardziej kompaktowy model oraz ten większy. Niewykluczone, że przekątne ekranów pozostaną niezmienione względem „Piętnastek” – 6,32 i 6,78 cala.

We wnętrzu ma znaleźć się procesor Dimensity 8500. Główny, umieszczony z tyłu aparat, ma zaoferować 200 Mpix, a obok niego producent ma zastosować peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix. Do tego ma dojść metalowa ramka, która będzie częścią lekkiej i smukłej obudowy.

Oppo Reno 15 Pro, fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Można spodziewać się, że ogólnie zmian względem modeli Reno 15 nie będzie dużo. Sugerują to pierwsze informacje, a także szybki cykl wydawniczy. Mimo tego urządzenia mogą okazać się naprawdę godnymi polecenia.

Premiera spodziewana jest w maju tego roku.

OnePlus 16, czyli potężny akumulator i nie tylko

OnePlus 15 przyniósł trochę progresu i niestety również trochę regresu, ale ostatecznie całościowo okazał się przyzwoitym smartfonem. Na debiut kolejnej generacji przyjdzie nam poczekać, ale już pojawiają się nieoficjalne informacje na jej temat.

Nowy OnePlus ma zostać wyposażony w ekran OLED BOE X5 1200p o odświeżaniu sięgającym aż 240 Hz. Do wnętrza obudowy ma trafić Qualcomm Snapdragon Elite Gen 6 – możliwe, że w wersji Pro i być sparowany z pamięcią RAM LPDDR6 oraz UFS 4.1 na dane. Zaletą powinien być jeszcze akumulator o pojemności 9000 mAh z obsługą ładowania przewodowego 120 W i bezprzewodowego 50 W.

OnePlus 15, fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Do wykonywania zdjęć przeznaczone mają być dwa 200-megapikselowe sensory Samsung ISOCELL HP5 – główny aparat i teleobiektyw. Ma im towarzyszyć nowy aparat ultraszerokokątny, który – miejmy nadzieję – przyniesie widoczną poprawę względem „oczka” w OnePlus 15.

Smartfon zapowiada się na mocarny sprzęt, który może zainteresować graczy, ale też osoby poszukujące po prostu dopracowanego urządzenia. Dalsze szczegóły pewnie poznamy w najbliższych miesiącach.