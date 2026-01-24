SkyShowtime podnosi ceny. Jest też dobra wiadomość

Jeszcze nie tak dawno pisaliśmy o dużej podwyżce cen subskrypcji na Amazon Prime. Teraz, do grona firm, które zdecydowały się na podniesienie swojego cennika, dołącza serwis streamingowy SkyShowtime. Wiemy już, od kiedy i ile trzeba będzie zapłacić za dostęp do usługi po nowemu oraz kogo te zmiany obejmą.

Nowe ceny subskrypcji SkyShowtime – ile trzeba będzie zapłacić?

SkyShowtime działa na polskim rynku od 14 lutego 2023 roku. Nie licząc pojawiania się nowych wariantów (przede wszystkim planu Premium z jakością 4K), ceny subskrypcji przez cały czas pozostawały takie same. Aż do teraz.

Serwis zdecydował się na podniesienie cen dwóch planów – Standard oraz Standard z reklamami. Dotychczas, za plan Standard trzeba było płacić 24,99 złotych miesięcznie, z kolei kwota za plan z reklamami wynosiła 19,99 złotych miesięcznie. Po podwyżce, wariant Standard będzie kosztował 34,99 złotych miesięcznie, a Standard z reklamami – 24,99 złotych miesięcznie. Nowy cennik ma obowiązywać od 24 lutego 2026 roku.

Nie wzrośnie natomiast cena planu Premium – ten w dalszym ciągu będzie kosztował 49,99 złotych miesięcznie. Obejmuje on możliwość oglądania treści w najwyższej jakości 4K na pięciu urządzeniach jednocześnie i pobieranie do 100 plików w miesiącu. W pakiecie Standard dostępny jest obraz w jakości Full HD, oglądanie na dwóch urządzeniach w tym samym czasie oraz do 30 pobrań materiałów. Wybierając pakiet Standard z reklamami, jakość to także Full HD, ale oglądać można już tylko na jednym urządzeniu.

Jak argumentuje SkyShowtime, jest to pierwsza podwyżka od początku obecności w Polsce, a przez ten czas platforma nieustanie stara się poszerzać bibliotekę dostępnych treści, w tym także inwstując w produkcję własnych, polskich seriali.

Kogo nie będą dotyczyć podwyżki?

W tym wszystkim jest też na szczęście dobra wiadomość – omawiany wzrost cen subskrypcji nie obejmie absolutnie wszystkich użytkowników SkyShowtime. Według bieżących informacji, nowy cennik ma obowiązywać tylko dla nowych i – jak przypuszczam – ewentualnie powracających subskrybentów.

Co więcej, osoby, które zdecydowały się na subskrypcję SkyShowtime w chwili startu działania platformy w Polsce (od 14 lutego 2023) i tym samym skorzystały z promocji powitalnej obniżającej cenę abonamentu o połowę, nadal będą płacić pierwotną kwotę, czyli 12,49 złotych miesięcznie.

Trzeba zatem uczciwie przyznać, że choć jest to zauważalny wzrost cen, to faktem jest, że do tej pory SkyShowtime rzeczywiście nie dokonywał żadnych podwyżek.