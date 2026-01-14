Koniec taniochy. Cena Amazon Prime w Polsce mocno w górę

Dotychczasowa cena Amazon Prime w Polsce nie jest już aktualna. Amerykański gigant zdecydował się na znaczącą podwyżkę ceny subskrypcji. Ile trzeba teraz zapłacić?

Nowa cena Amazon Prime od stycznia 2026 roku

Amazon.pl został uruchomiony w Polsce w marcu 2021 roku, ale subskrypcja Amazon Prime jest dostępna dla mieszkańców Polski od października 2021 roku. Przez ponad cztery lata jej cena pozostawała taka sama: 49 złotych za rok przy płatności z góry i 10,99 złotych miesięcznie przy płatności co miesiąc.

W grudniu 2025 roku pojawiła się informacja, że subskrypcja Amazon Prime w Polsce zdrożeje, ale bardzo szybko została ona wycofana przez amerykańskiego giganta. Okazuje się jednak, że nie zrezygnował z podwyżki cen abonamentu. Amazon zaczął bowiem właśnie informować subskrybentów, że od 13 stycznia 2026 roku cena Amazon Prime w Polsce została podniesiona. W związku z tym obecnie

roczny abonament kosztuje 69 złotych (płatność z góry),

a miesięczny 15,50 złotych.

W pierwszym przypadku oznacza to zatem wzrost o 20 złotych, zaś w drugim o dokładnie 4,51 złotych. Amazon informuje, że nowa cena zacznie obowiązywać od nowego okresu rozliczeniowego, o ile użytkownik wyrazi zgodę na kontynuowanie subskrypcji na nowych warunkach. Jeśli tego nie zrobi, tj. odrzuci zaktualizowane warunki albo nie podejmie żadnej akcji, subskrypcja zostanie zakończona z końcem opłaconego okresu.

Zgodę lub sprzeciw można wyrazić za pośrednictwem strony amazon.pl/mc lub aplikacji na urządzenia mobilne. W tym celu należy dotknąć drugą ikonę na dolnej belce (tę z ludzikiem), a następnie pastylkę z napisem Konto na górze i na koniec przejść do sekcji Członkostwa i subskrypcje.

Informacja o nowej cenie subskrypcji Amazon Prime w Polsce (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Nowa cena Amazon Prime w Polsce wciąż jest atrakcyjna i warto nadal opłacać subskrypcję

Choć podwyżka o 20 złotych przy rozliczeniu rocznym może wydawać się duża, to nowa cena Amazon Prime w Polsce nadal pozostaje bardzo atrakcyjna i zdecydowanie warto kontynuować subskrypcję na nowych warunkach.

Abonament daje bowiem wiele korzyści. Przede wszystkim dostęp do serwisu VOD Amazon Prime Video oraz platformy z grami Amazon Prime Gaming, a także ekskluzywnych ofert promocyjnych i darmowej wysyłki zakupionych na Amazon.pl produktów.

Aktualizacja

Polskie przedstawicielstwo Amazon przesłało do nas oświadczenie, które przytaczamy poniżej w całości:

Amazon Prime łączy oszczędności, wygodę i rozrywkę w ramach jednego programu, który z roku na rok staje się coraz lepszy. Aby dalej inwestować w rozwój Amazon Prime w Polsce i oferować naszym klientom jeszcze więcej korzyści, zmieniamy cenę pakietu z 49 na 69 zł rocznie i z 10,99 na 15,50 zł miesięcznie. Nowe ceny obowiązują nowych klientów od 13 stycznia, a obecnych klientów od następnego cyklu płatności tj. najwcześniej 17 lutego tego roku (pod warunkiem uzyskania ich zgody). To pierwsza zmiana ceny Amazon Prime w Polsce od czasu uruchomienia programu w 2021 roku. Planujemy dalsze inwestycje, aby Amazon Prime pozostawał wyjątkowo korzystnym pakietem korzyści dla wszystkich klientów.

Od momentu uruchomienia Amazon Prime w Polsce zwiększyliśmy liczbę specjalnych wydarzeń zakupowych oraz wybór produktów – także polskich marek – dostępnych w ramach szybkiej, darmowej i nielimitowanej dostawy Amazon Prime. Ponadto znacząco rozszerzyliśmy ofertę oryginalnych filmów i seriali Amazon o tytuły takie jak m.in. Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, Tego lata stałam się piękna, Reacher, Nasza Wina, Maxton Hall czy The Boys, a nasza biblioteka stale się powiększa o setki kolejnych, w tym nowe sezony seriali: Fallout, zapowiedziany serial Młody Sherlock, czy Elle – serialowy prequel Legalnej blondynki oraz produkcje lokalne: Szczęsny, LOL: Kto się śmieje ostatni, czy nadchodzący dokument o Dodzie. Inwestujemy również w ekskluzywne produkcje naszych partnerów i filmy, które udostępniamy wkrótce po premierze kinowej, takie jak Dom dobry, nagrodzony film Życie Chucka i nowy sezon Nocnego Recepcjonisty. Informacje o dacie przedłużenia subskrypcji oraz jej ustawienia można znaleźć na stronie: www.amazon.pl/mc.