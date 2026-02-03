Co szykuje Samsung? Da się zauważyć pewien schemat

Wpisy w bazie IMEI ujawniły część projektów, nad którymi aktualnie pracuje Samsung. Uwidacznia to schematy, jakie prawdopodobnie przyjął koreański producent w swojej strategii wydawniczej. Wydają się mieć sporo sensu.

Nadciąga seria Samsung Galaxy Tab S12. Producent ma swój pomysł na tablety

W 2024 roku na rynku pojawiły się tablety Samsung Galaxy Tab S10+ oraz Galaxy Tab S10 Ultra, rok później natomiast zadebiutowały modele Samsung Galaxy Tab S11 oraz Galaxy Tab S11 Ultra. Wpisy w bazie IMEI wskazują zaś na to, że w 2026 roku doczekamy się premiery urządzeń Samsung Galaxy Tab S12+ oraz Galaxy Tab S12 Ultra.

Widzisz schemat? Co roku pojawia się nowy flagowiec z dopiskiem Ultra, ale jego towarzyszem jest – na przemian – model z Plusem oraz bez Plusa. Jest to ciekawa strategia, którą można czytać w ten sposób, że nieco niżej aktualizacja co dwa lata jest w zupełności wystarczająca, ale gdy chce się tego, co najlepsze, to Samsung ma nową propozycję każdego roku.

Samsung Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S11 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jeszcze więcej nowości Samsunga w drodze

Poza nowymi tabletami w bazie IMEI można również znaleźć wzmianki na temat dwóch nowych smartwatchy. Pierwszym jest Samsung Galaxy Watch 9, drugim natomiast Samsung Galaxy Watch Ultra 2 – następca flagowego, wypasionego zegarka Samsung Galaxy Watch Ultra z 2024 roku. Czyżbyśmy tutaj mieli mieć do czynienia z sytuacją odwrotną: model bazowy co roku, a Ultra co dwa? Na to się zanosi.

Premiery tych urządzeń można spodziewać się latem 2026 roku. Możliwe, że zostaną zaprezentowane na kolejnym wydarzeniu z cyklu Galaxy Unpacked wraz ze składanymi smartfonami Samsung Galaxy Z Fold 8 oraz Galaxy Z Flip 8, aczkolwiek niewykluczone też, że same tablety trafią na rynek później, podobnie jak seria Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S10.

Wiele wskazuje też na to, że Samsung wejdzie w rok 2026 z przytupem jeszcze w tym miesiącu – pod koniec lutego 2026 roku spodziewamy się premiery serii Samsung Galaxy S26.