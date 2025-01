Instax Wide Evo to hybrydowy aparat natychmiastowy – drukuj albo zachowuj

Aparaty natychmiastowe mają swoje grono miłośników, a nowy Instax Wide Evo jak najbardziej może trafić w ich gusta. Ma oferować wysoką jakość fotografii i wydruków, szerokie opcje konfiguracji oraz solidną i stylową konstrukcję, a do tego jeszcze zapisuje zdjęcia w wersji cyfrowej.

Taki jest hybrydowy aparat natychmiastowy Instax Wide Evo – specyfikacja

Instax Wide Evo to hybrydowy aparat natychmiastowy. Oznacza to, że może od razu wywoływać zdjęcia, ale równocześnie tworzy ich cyfrowe wersje, które można zachować w takiej wersji, edytować albo też wydrukować w innym formacie.

Urządzenie firmy Fujifilm zostało wyposażone w szerokokątny obiektyw o ogniskowej 16 mm i przysłonie f/2.4. Jeśli zaś chodzi o matrycę, to mamy tu sensor CMOS w formacie 1/3 cala umożliwiający wykonywanie zdjęć o rozdzielczości 4608×3456 lub 2560×1920 pikseli.

Można ponadto liczyć na autofokus (także z trybem rozpoznawania twarzy), automatyczny dobór czasu otwarcia migawki (od 1/4 do 1/8000 sekundy), balans bieli, automatyczny dobór czułości ISO (od 100 do 1600) oraz kompensację ekspozycji (od -2 do 2 EV). Dopełnieniem całości natomiast są lampa błyskowa oraz samowyzwalacz i funkcja wyzwalania spustu migawki z poziomu smartfona.

Instax Wide Evo (fot. Fujifilm)

Użytkownicy mogą jeszcze skorzystać z 10 efektów obiektywu oraz 10 efektów filmu fotograficznego, co razem daje 100 różnych kombinacji. A jakby tego było mało, to jest jeszcze 6 stylów filmów.

Drukuj albo zachowuj w wersji cyfrowej

Fotografie można przechowywać w pamięci wewnętrznej (maksymalnie 45 zdjęć) albo na karcie pamięci microSD (przy standardowej jakości 1 GB wystarcza na około 850 zdjęć). Oczywiście istnieje również możliwość natychmiastowego wydruku zdjęć – rozdzielczość to 635×318 dpi. Odbitka jest gotowa w około 16 sekund.

Naładowany do pełna akumulator umożliwia wydrukowanie około 100 odbitek, a uzupełnianie energii od 0 do 100% zajmuje od 2 do 3 godzin. W kontekście specyfikacji technicznej warto też zwrócić uwagę na 3,5-calowy wyświetlacz LCD oraz zintegrowane lusterko do selfie. Waga urządzenia wynosi zaś około pół kilograma.

Instax Wide Evo (fot. Fujifilm)

Ile kosztuje Instax Wide Evo? Cena aparatu natychmiastowego

Wszystko to brzmi świetnie, ale czynnikiem, który może przeszkodzić w zdobyciu dużej popularności przez aparat Instax Wide Evo, wydaje się cena. Za urządzenie będzie bowiem trzeba zapłacić 1649 złotych.

Jeśli do tego marzy Ci się futerał, dopłacisz jeszcze 199 złotych, a pakiet filmu natychmiastowego Wide Brushed Metallics to koszt 51,99 złotych. W tym ostatnim pakiecie znajduje się 10 arkuszy, a ich charakterystyczną cechą jest ciemna metaliczna ramka otaczająca zdjęcie.

Start sprzedaży – 4 lutego 2025 roku.