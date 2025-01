Nowe słuchawki, smartwatch i powerbanki Xiaomi trafiają do sprzedaży w Polsce

Dziś Xiaomi oficjalnie wprowadziło na polski rynek smartfony z serii Redmi Note 14, jednak na tym nie kończą się nowości przeznaczone dla klientów w Polsce, ponieważ będą mogli oni kupić również nowe słuchawki, smartwatch i powerbanki. Na nie także obowiązuje promocja premierowa.

Xiaomi wprowadza do Polski słuchawki Redmi Buds 6 i Redmi Buds Pro oraz smartwatch Redmi Watch 5 i dwa powerbanki

Słuchawki Redmi Buds 6 wyposażono w podwójne przetworniki i dwa mikrofony. Obsługują one efekt audio 360° i zapewniają redukcję hałasu do 49 dB (dostępne są trzy tryby ANC i trzy tryby przezroczystości). Producent deklaruje, że na jednym ładowaniu będą działać do 10 godzin. Z użyciem etui ładującego łączny czas pracy sięga zaś 42 godzin.

Redmi Buds 6 (źródło: Xiaomi)

Słuchawki Redmi Buds 6 Pro dysponują zaś trzema mikrofonami i trzema przetwornikami współosiowymi (1x 11 mm i 2x 6,7 mm) oraz otrzymały certyfikat Hi-Res Audio Wireless i obsługują kodek LDAC. Zapewniają również funkcję redukcji hałasu do 55 dB, a do tego działanie ANC można spersonalizować według własnych potrzeb.

Deklarowany przez producenta czas pracy słuchawek na jednym ładowaniu to 9,5 godziny, zaś z wykorzystaniem etui ładującego 36 godzin. Komunikacja ze smartfonem lub innymi urządzeniami odbywa się z użyciem Bluetooth 5.3. Ponadto warto też wspomnieć o odporności na pył i wodę IP54.

Redmi Buds 6 Pro (fot. Xiaomi)

Smartwatch Redmi Watch 5, zaprezentowany pierwotnie w Chinach w listopadzie 2024 roku, ma z kolei 2,07-calowy wyświetlacz AMOLED 5-60 Hz z 324 ppi i jasnością do 1500 nitów oraz funkcje samodzielnego śledzenia lokalizacji i rozmów poprzez Bluetooth (w pierwszym przypadku smartfon nie jest potrzebny, w drugim jest już niezbędny).

Redmi Watch 5 oferuje również możliwość wgrania do jego pamięci muzyki i odtwarzania jej na słuchawkach bez udziału smartfona oraz nagrywania notatek głosowych. Producent deklaruje, że po naładowaniu akumulatora do 100% smartwatch będzie działał do 24 dni. Oczywiście oferuje też funkcje monitorowania aktywności (w tym ponad trybów sportowych) i proste aplikacje, a do tego jest odporny na wodę do 5 ATM.

Redmi Watch 5 (źródło: Xiaomi)

Wraz z nowymi słuchawkami i smartwatchem w Polsce debiutują banki energii Xiaomi 33W Power Bank 10000 i Xiaomi 165W Power Bank 10000. Oba cechują się pojemnością 10000 mAh i oferują wbudowany kabel do ładowania z końcówką USB-C, ale różnią maksymalną obsługiwaną mocą ładowania.

Xiaomi 33W Power Bank 10000 dysponuje też dwoma portami: 1x USB-C i 1x USB-A. Pierwszy obsługuje moc do 33 W, a drugi do 22,5 W. Model ten może ładować 3 urządzenia naraz. Jego samego zaś da się ładować maksymalnie z mocą 30 W. Urządzenie waży 210 gramów.

Xiaomi 33W Power Bank 10000 (źródło: Xiaomi)

Xiaomi 165W Power Bank 10000 natomiast może ładować dwa urządzenia łącznie z mocą nawet 165 W (jedno do 120 W i drugie do 45 W). Jego samego da się zaś ładować z mocą 90 W (do 75% w 15 minut, do 100% w 35 minut). Model ten ponadto oferuje wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje dotyczące ładowania. Całość waży 318 gramów.

Xiaomi 165W Power Bank 10000 (źródło: Xiaomi)

Ile trzeba zapłacić za nowe słuchawki i smartwatch oraz powerbanki Xiaomi w Polsce?

Redmi Buds 6 – do 27 stycznia 2025 roku za 169 złotych, później za 189 złotych,

Redmi Buds 6 Pro – do 27 stycznia 2025 roku za 229 złotych, później za 299 złotych,

Redmi Watch 5 – do 27 stycznia 2025 roku za 449 złotych, później za 479 złotych.

Powerbanki trafią do sprzedaży później. Dziś polski oddział producenta nie podał ich sugerowanej ceny.