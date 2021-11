Motorola oficjalnie ujawnia nowe smartfony z serii Moto G. Prześwietlamy poszczególne modele

Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o wycieku grafik nowych urządzeń Motoroli. Tymczasem smartfonowa seria Moto G została już ujawniona w pełnej krasie. Trzeba przyznać, że producentowi udało się wyciągnąć kilka asów z rękawa.

Motorola Moto G200 5G – niecodzienny szok cenowy

Przejdźmy zatem do konkretów. Uwaga, leci bomba: Snapdragon 888+ 5G w smartfonie za 1999 złotych! Tego się nie spodziewaliśmy, zwłaszcza że taki realme GT kosztuje bez promocji aż 200 złotych więcej. Dodajmy do tego 8 GB RAM, połączone z 128 GB pamięci wbudowanej, a także 6,8-calowy wyświetlacz OLED, pracujący w Full HD+ z odświeżaniem 144 Hz.

Tylny aparat składa się z trzech obiektywów. Najmocniejsza jednostka o rozdzielczości 108 Mpix dostanie wsparcie w postaci dodatkowych dwóch – 8 Mpix oraz 2 Mpix. Jeżeli jesteście fanami selfie, w ich robieniu pomoże Wam przedni, 16 Mpix aparat. Kamera pozwoli na swobodne kręcenie filmów w jakości Ultra HD i 30 kl/s.

Smartfon otrzyma także baterię o pojemności 5000 mAh, którą naładujemy przewodowo z mocą 33 W. Telefon będzie pracować na systemie Android 11, wesprze łączność 5G oraz technologię NFC, a co ważne, pochwali się też certyfikatem IP52.

Motorola Moto G200 5G

Motorola Moto G71 5G – OLED ma siłę

Choć będzie to nieco tańsze urządzenie, kompromis to dość niski. Przede wszystkim – smartfon otrzyma odrobinę mniejszy ekran, bo 6,4 cala, lecz w pełni OLED-owy! W cenie 1399 złotych otrzymujemy również do dyspozycji procesor Qualcomm Snapdragon 695 ze wsparciem dla technologii 5G, działające NFC, 6 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci.

Do tego – ponownie – bateria o pojemności 5000 mAh, którą naładujemy z mocą 30 W. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix. Będzie on wspomagany przez dwa dodatkowe obiektywy 8 Mpix oraz 2 Mpix. Dla odmiany, przedni aparat skorzysta z 16 Mpix, nie zaliczając regresu względem Moto G200 5G. Kamera nagra filmy już tylko w rozdzielczości Full HD, dostarczając za to opcję nagrywania w 60 kl/s z głównego obiektywu.

Motorola Moto G71

Motorola Moto G51 5G – odświeżanie przede wszystkim

Schodzimy jeszcze niżej, ponieważ za Moto G51 5G zapłacicie 1099 złotych. W takim zestawie dostajemy urządzenie, które wszystkie swoje karty stawia na 6,8-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem w częstotliwości 120 Hz.

Jak można się domyślać, ucierpiały za to inne podzespoły. Mamy tu zaledwie 4 GB RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci, połączone z procesorem Qualcomm Snapdragon 480 Pro. Podobnie jak w przypadku Moto G71 5G, także otrzymujemy tylni aparat w konfiguracji 50/8/2 Mpix oraz główny obiektyw pozwalający na nagrania w Full HD i 60 kl/s. Co ciekawe, przednia kamera zalicza jednak lekki spadek do rozdzielczości 13 Mpix.

Na szczęście, bateria dalej utrzymuje pojemność 5000 mAh, pozwalając na szybkie ładowanie w mocy 10 W. Wsparcie dla technologii 5G i NFC, jak najbardziej zapewnione. Mając na uwadze zapowiadaną cenę, nie jest to najgorsza propozycja.

Motorola Moto G51 5G

Motorola Moto G41 – dla fotografów

Mediatek Helio G85, do 6 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci. Tak na pierwszy rzut oka prezentuje się Moto G41, telefon z 6,4-calowym ekranem OLED, wspierającym Full HD+ z klasycznym odświeżaniem 60 Hz. Telefon został wyceniony na 1199 złotych. Nie tylko typ ekranu wpływa tutaj na cenę, ponieważ podobnie jak Moto G200 5G oraz Moto G71 5G, urządzenie także może się pochwalić obsługą technologii Quad Pixel, z tylnym aparatem o konfiguracji 48/8/2 Mpix.

Przedni aparat to ponownie 13 Mpix, a kamera nie obsłuży niestety nagrywania w 60 kl/s, oferując jedynie połowę tego. Oczywistym brakiem jest tutaj wsparcie dla nieustannie rozwijającej się technologii 5G. Udało się jednak nie pominąć obsługi NFC. Widać też wyraźnie, że duża ilość wbudowanej pamięci oraz ulepszenia w aparacie, mają na celu zainteresowanie urządzeniem amatorów mobilnej fotografii.

Motorola Moto G41

Motorola Moto G31 – opcja budżetowa

Zestawienie zamykamy najtańszą opcją, czyli Moto G31. Magiczny próg 899 złotych oferuje procesor Mediatek Helio G85, zaledwie 4 GB RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci.

Ekran, jaki zostanie zaoferowany przed producenta, to 6,4-calowy OLED, obsługujący rozdzielczość Full HD+ ze standardowym odświeżaniem 60 Hz. Bez wielkich zaskoczeń także w aparacie i kamerze – tylny w konfiguracji 50/8/2 Mpix oraz przedni z rozdzielczością 13 Mpix. Każdy film nakręcimy też w standardowych 30 kl/s.

Motorola Moto G31

Choć tak jak w przypadku Moto G41, zabrakło wsparcia dla technologii 5G, NFC pojawia się także w najtańszym modelu serii.

Nowe smartfony rodziny Moto G dostępne będą w najbliższych tygodniach u

operatorów sieci Play, Plus i T-Mobile oraz w sieciach sklepów RTV Euro AGD, Media

Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet oraz na stronie motorola.com

Nowe Motki dość mocno napierają na średnią półkę urządzeń, oferując tym samym ciekawe parametry. Czy będą one miały szansę w starciu z innymi markami? O tym przekonamy się, obserwując statystyki sprzedaży.