Nie poznasz swojego dekodera Polsat Box. Dogadacie się

Można powiedzieć, że w ostatnim czasie Polsat Box mocno rozpędził się z nowościami. Wygląda na to, że marka nie zamierza się zatrzymać, ponieważ przygotowała trzy duże zmiany w swoich dekoderach 4K – wśród nich jest wyszukiwanie za pomocą głosu. Co jeszcze przygotowano dla klientów?

Polsat Box chce, żebyś polubił Disney+

Pierwszą z nowości, jaka pojawiła się w dekoderach polsat box 4K i polsat box 4K lite jest aplikacja Disney+, którą teraz włączyć można bezpośrednio z poziomu menu głównego obu dekoderów. Dostęp do mnóstwa produkcji Disney’a, Pixara, Marvela, czy National Geographic będzie zdecydowanie łatwiejszy.

Skoro już o menu głównym mowa. To właśnie jego dotyczy druga z nowości przedstawionych przez firmę. W nowej wersji oprogramowania dekoderów 4K menu główne znalazło przebudowane i zanalzło się z lewej strony ekranu. Z kolei w centralnej części ekranu dekoder wyświetli rekomendowane treści, m.in. ostatnio oglądane kanały, polecane filmy, czy nowości Disney+. Polsat Box podkreśla, że nowe menu jest bardziej intuicyjne i powinno usprawnić korzystanie z dekodera.

Przy okazji wprowadzenia tej nowości warto wspomnieć o nowej promocji przygotowanej przez Polsat, dzięki której można zyskać dostęp do Disney+ w prezencie na 12 miesięcy. Aby skorzystać z tej oferty, trzeba zdecydować się na zakup dowolnego pakietu telewizyjnego od 30 złotych miesięcznie z Disney+ z umową na 2 lata. Wówczas nowi klienci otrzymają dostęp do platformy VOD przez pierwsze 12 miesięcy bez opłat, a za drugie 12 miesięcy zapłacą 28,99 złotych miesięcznie.

aplikacja Disney+ (źródło: Polsat Box)

Teraz możesz porozmawiać ze swoim dekoderem

To chyba najbardziej znacząca ze wszystkich wprowadzonych do dekoderów nowości. Z nowej funkcji można skorzystać, wciskając przycisk mikrofonu na pilocie. Wyszukiwanie głosowe przyda się do przeszukania treści na kanałach TV, jednak nie ogranicza się ono tylko do tego. „Rozmawiając” z dekoderem, będzie można także przeszukać biblioteki Polsat Box Go, materiały dostępne w CatchUP, a także na platformie Disney+.

Polsat informuje, że nowe funkcje są dostępne w najnowszej wersji oprogramowania dekoderów. Ich aktualizacja odbywa się automatycznie i nie wymaga żadnej interakcji po stronie użytkownika. Jeśli więc w Waszych dekoderach nie znajdujecie opisanych powyżej nowości, to musicie uzbroić się w cierpliwość.

Nowość dla fanów sportu

Całkiem niedawno Polsat Box Go wprowadził innowacyjną funkcję, dzięki której kibice piłki nożnej śledzący mecze Ligi Mistrzów UEFA, będą mieli dostęp do szerokiej gamy informacji na temat piłkarzy, składów, statystyk meczowych, bramek oraz rzutów karnych. Dodatkowym plusem jest z pewnością fakt, że są one dostępne w czasie rzeczywistym.

Z tej nowości nie można jednak skorzystać za pomocą dekoderów Polsat Box. Dostępna jest ona podczas korzystania z platformy przez stronę internetową w przeglądarkach Google Chrome, Firefox, Opera i Microsoft Edge, a także na smartfonach z systemem operacyjnym Android.