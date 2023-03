Minecraft trafi na Chromebooki – w końcu!

Kto nie kojarzy Minecrafta. Nawet niezainteresowane światem technologii osoby chociaż raz mogły usłyszeć o grze, w której posługujemy się sześcianami. To przecież najpopularniejszy na świecie tytuł pod względem sprzedaży, którą liczy się w setkach milionów. Teraz, w erze rosnącej popularności Chromebooków, ta liczba ma szansę jeszcze wzrosnąć, ponieważ tytuł wyląduje na laptopach z systemem ChromeOS. Która to już platforma?

Minecraft trafi na Chromebooki. To już kolejna platforma

Gra Markusa Persona, byłego pracownika Mojangu, ma już na karku prawie 14 lat. Co prawda początkowy Cavegame bardzo różnił się od finalnej, pierwszej wersji oznaczonej numerkiem 1.0 z 18 listopada 2011 roku, jednak główny zamysł nie zmienił się w ogóle. Od lat mamy do czynienia z grą, polegającą na sześcianach.

Początkowo wersja Java dostępna tylko na komputery osobiste, trafiła finalnie na smartfony – początkowo z Androidem, potem z iOS. A to zapoczątkowało muliplatformowość gry, która dziś jest dostępna na niemal każde urządzenie – konsole Xbox, PlayStation, Nintendo, jednak dotąd na liście brakowało pewnej platformy, a chodzi tu o Chromebooki.

Fakt faktem, tego typu urządzenia wspierają Minecrafta od 2020 roku, ale tylko w wersji Education Edition, która w znaczący sposób różni się od tej „podstawowej”, ponieważ Education Edition jest tak naprawdę platformą edukacyjną. Teraz się to zmieni, ponieważ Microsoft wreszcie wydał wczesną wersję na Chromebooki.

Minecraft Java Edition jest wymagający, ale wersja na Chromebooki już nie

Jeśli Twój Chromebook obsługuje aplikacje na Androida, prawdopodobnie już teraz będziesz mógł pobrać Minecrafta. Początkowo mogą być jednak z tym problemy, ponieważ na razie tylko ograniczone modele laptopów z ChromeOS umożliwiają pobranie wersji testowej gry studia Mojang.

Co prawda obecne, nowe wersje Minecrafta Java Edition (1.19) potrafią być wymagające pod względem wymagań specyfikacyjnych, ale większość urządzeń powinno sobie poradzić. Będzie potrzebny system operacyjny ChromeOS 111, procesor Intel Celeron N4500, Intel Core i3-7130U, MediaTek MT8183 lub Qualcomm SC7180 (albo lepsze), sparowany z 4 GB RAM i 1 GB pamięci na dysku.

No dobra, a ile to wszystko kosztuje? Mimo że jest to wczesny dostęp do gry, to wciąż trzeba zapłacić. Można kupić zestaw wersji na Chromebooki i Androida za 20 dolarów (równowartość ~89 złotych) lub – jeśli mamy Minecrafta na Androida – 13 dolarów (~62 złote).