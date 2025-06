Podwójnie składany Samsung nabiera kształtów. To ucieszy klientów

Samsung jest coraz bliższy ukończenia prac nad swoim pierwszym podwójnie składanym smartfonem. Nowe informacje, szczególnie dotyczące procesora, z pewnością ucieszą klientów.

Samsungowi coraz bliżej do dogonienia konkurencji

Pierwszy podwójnie składany smartfon – Huawei Mate XT – zadebiutował we wrześniu 2024 roku. Minęło już ponad dziewięć miesięcy, a wciąż nie urodził się żaden inny o podobnej konstrukcji. To na pewno jednak się zmieni, ponieważ taki sprzęt szykuje producent z Korei Południowej.

Według niepotwierdzonych (jeszcze?) informacji podwójnie składany smartfon Samsunga ma nazywać się Galaxy G z uwagi na swoją konstrukcję. Główny ekran – około 10-calowy – ma bowiem składać się do środka niczym litera „G”. W związku z tym należy spodziewać się drugiego wyświetlacza na zewnątrz jak w Galaxy Z Foldach. To sugeruje, że sprzęt może być grubszy niż Huawei Mate XT, który ma 12,8 mm po całkowitym złożeniu i 4,75 mm po zupełnym rozłożeniu.

Huawei Mate XT (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Teraz pojawiły się kolejne – podobno „potwierdzone” – informacje na temat przyszłego konkurenta z Korei Południowej (choć niewykluczone, że do tej pory Huawei zdąży wprowadzić na rynek kolejną generację). Według nich podwójnie składany smartfon Samsunga ma mieć konstrukcję z tytanu i aluminium, która zwiększy jego wytrzymałość.

Ponadto firma nie planuje użyć technologii UDC, czyli umieszczać aparatu za powierzchnią wyświetlacza. Jeszcze do niedawna wydawało się to możliwe, ale ostatnio dowiedzieliśmy się, że Galaxy Z Fold 7 też nie będzie miał podekranowego aparatu. Najwyraźniej Koreańczycy postanowili całkowicie zrezygnować z tego rozwiązania.

Nie zrezygnowali natomiast z wykorzystania procesora Qualcomm Snapdragon, ponieważ pierwszy składany smartfon Samsunga będzie wyposażony wyłącznie w SoC amerykańskiego giganta, mimo że Koreańczycy (w końcu) zaczęli produkcję układu Exynos 2500.

Ponadto na pokładzie urządzenia znajdzie się 16 GB RAM, co zapowiada wysoką wydajność, która w przypadku takiego urządzenia jest niezbędna. W końcu aż prosi się, żeby wykorzystać je produktywnie, a nie do oglądania słodkich kotków na YouTube.

Kiedy zadebiutuje pierwszy składany smartfon Samsung Galaxy G?

Można spodziewać się, że Koreańczycy zapowiedzą premierę tego modelu podczas letniego Galaxy Unpacked, natomiast oficjalnie wprowadzą go na rynek w czwartym kwartale 2025 roku. Na razie nic jednak nie wskazuje, aby ten sprzęt był dostępny w Polsce – prawdopodobnie trafi do sprzedaży jedynie w Korei Południowej i Chinach jak Samsung Galaxy Z Fold Special Edition (w Państwie Środka to Samsung W25).