Xiaomi Smart Band 10 zadebiutował. Polska cena kusi

Na polskim rynku zadebiutował Xiaomi Smart Band 10. Najnowszy model opaski do monitorowania zdrowia i aktywności przynosi kilka istotnych ulepszeń, a jego cena wcale nie idzie mocno do góry względem poprzednika.

Polska premiera Xiaomi Smart Band 10

Największą zmianę można zauważyć w wyświetlaczu. W modelu Xiaomi Smart Band 10 ekran jest większy (1,72 cala vs 1,62 cala), jaśniejszy (1500 nitów vs 1200 nitów) i oferuje wyższą rozdzielczość (212×520 pikseli vs 192×490 pikseli). Dzięki temu można oczekiwać od niego wyśmienitej czytelności, a już w Xiaomi Smart Band 9 było z tym nieźle.

Zwiększenie ekranu nie powinno przy tym negatywnie wpłynąć na gabaryty, ponieważ został on otoczony smukłą ramką o szerokości 2 mm. Fakty są więc takie, że wyświetlacz wypełnia 73% całego frontu.

Xiaomi Smart Band 10 (fot. Xiaomi)

Konstrukcja jest wodoszczelna (w klasie 5 ATM) i skrywa w sobie między innymi nowy, 9-osiowy sensor do monitorowania zdrowia i aktywności. Mierzy puls i natlenienie krwi, zlicza kroki i spalone kalorie, czuwa nad czasem i jakością snu oraz poziomem stresu, a także dokonuje pomiarów treningowych w ponad 150 trybach sportowych.

Wyczynowców zainteresuje pomiar maksymalnego pułapu tlenowego i obciążenia treningowego, a pływaków – monitorowanie tętna w czasie rzeczywistym i automatyczne wykrywanie stylu pływania (przy pomocy AI). Dokładność zliczania przepłyniętych basenów została ponoć poprawiona aż o 96%. Monitoring snu natomiast został wzbogacony o pomiar efektywności i jakości nocnej regeneracji, a także o spersonalizowane wskazówki.

Xiaomi Smart Band 10 (fot. Xiaomi)

Poza tym opaska sportowa Xiaomi Smart Band 10 oferuje także powiadomienia z telefonu, szybkie odpowiedzi, synchronizację kalendarza oraz możliwość zdalnego sterowania funkcjami smartfona w ekosystemie HyperOS 2.

Dopełnieniem całości jest akumulator o pojemności 233 mAh. Według producenta wystarczy to na 21 dni normalnego użytkowania albo 9 dni w trybie Always-On Display. W tym kontekście nic się nie zmienia.

Specyfikacja Xiaomi Smart Band 10 vs Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 10 Xiaomi Smart Band 9 Wyświetlacz 1,72 cala,

AMOLED,

212×520 pikseli,

60 Hz,

do 1500 nitów 1,62 cala,

AMOLED,

192×490 pikseli,

60 Hz,

do 1200 nitów Akumulator 233 mAh

(do 21 dni działania) 233 mAh

(do 21 dni działania) Czas ładowania ~1 godz. ~1 godz. Moduły Akcelerometr, żyroskop, optyczny pulsometr, czujnik światła, elektroniczny kompas Akcelerometr, żyroskop, optyczny pulsometr, czujnik światła Liczba trybów sportowych Ponad 150 Ponad 150 Wymiary 46,57×22,54×10,95 mm 46,53×21,63×10,95 mm Waga 15,95 grama (bez paska) 15,8 grama (bez paska) Wodoodporność 5 ATM 5 ATM

Ile kosztuje Xiaomi Smart Band 10? Cena opaski w Polsce

Na polskim rynku opaska Xiaomi Smart Band 10 kosztuje 209 złotych, a to tylko 9 złotych więcej niż wynosi sugerowana cena Dziewiątki. Nieco droższa jest edycja z ceramiczną konstrukcją w kolorze perłowej bieli – jej cena wynosi 269 złotych.

Gdzie kupić? Xiaomi Smart Band 10 ok. 209 zł Media Expert RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

W Chinach do sprzedaży trafił także model wyposażony w moduł NFC, ale jego przyszłość poza granicami Państwa Środka stoi pod znakiem zapytania.