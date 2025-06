Orange zamyka swój sklep. To koniec dobrych promocji

Orange przesłało do klientów smutną wiadomość. Przedsiębiorstwo zamyka swój sklep w jednej z aplikacji. Operator twierdzi, że była to trudna decyzja i lubił robić dobre promocje.

Trudna decyzja o zamknięciu sklepu w aplikacji Orange Flex

Orange Flex to elastyczna oferta subskrypcyjna, z której można korzystać już od ponad 6 lat. Klienci nie są przykuci do konkretnego pakietu i mają dużą swobodę w wyborze odpowiedniej dla siebie taryfy. Propozycja pomarańczowego operatora ma sporo zalet i już tłumaczyliśmy, dlaczego warto zostać użytkownikiem Orange Flex.

Jedną z dodatkowych funkcji w ramach tej oferty jest m.in. Klub Flex oraz sklep bezpośrednio w aplikacji Orange Flex. Znajdziemy w nim przede wszystkim elektronikę, w tym smartfony, tablety, smartwatche czy hulajnogi elektryczne. Sporą zaletą tego sklepu są promocyjne i specjalne oferty, a także możliwość zakupu urządzeń w systemie ratalnym z oprocentowaniem 0%.

Niestety operator rozesłał do swoich klientów wiadomość, w której informuje, że sklep Orange Flex zostanie zamknięty. Nastąpi to z dniem 31 lipca 2025 roku. Przedsiębiorstwo w komunikacie zaznacza, iż nie była to łatwa decyzja, a „sklep przeżył z nami parę ładnych lat i lubiliśmy robić w nim szalone promki”. Ponadto firma ma teraz zamiar skupić się na „rozwijaniu innych obszarów we Flexie”, aby jeszcze bardziej zadowolić swoich subskrybentów.

Z informacji przekazanej klientom wynika, że wszelkie złożone dotychczas zamówienia zostaną zrealizowane. Ponadto nadal można je składać do 30 lipca 2025 roku. Aż do tej daty sklep będzie działał w normalnym trybie i zgodnie z obowiązującym regulaminem.

To koniec sklepu w aplikacji Orange Flex (screen: Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Jak zrobić ostatnie zakupy w sklepie Orange Flex?

Jeśli jeszcze chcesz zdążyć zrobić zakupy w sklepie Orange Flex, otwórz aplikację i stuknij w sekcję „Urządzenia dostępne w Sklepie”. Gdy już znajdziesz sprzęt, który chcesz kupić, wybierz jego wariant (np. kolor, wersję pamięci), a następnie dodaj go do koszyka. Zdecyduj się też na sposób dostawy oraz formę płatności.

Po uzupełnieniu formularza i akceptacji regulaminu możesz opłacić zamówienie lub kupić wybrane produkty na raty. Paczka powinna dotrzeć do Paczkomatu lub pod wybrany adres w ciągu 2-3 dni roboczych.