Wakacyjne promocje na paliwo. Na których stacjach zaoszczędzicie?

Wakacyjne promocje na paliwo to swego rodzaju tradycja. Już wczoraj wspominaliśmy, że od 27 czerwca 2025 roku klienci oraz użytkownicy aplikacji Orlen Vitay będą mogli skorzystać z rabatów na paliwo na stacjach Orlen. Obniżki sięgają nawet 40 groszy na litrze. Jednak nie tylko Orlen przygotował promocję na najbliższe miesiące. Gdzie jeszcze obowiązuje wakacyjna promocja na paliwo?

Rabat na paliwo na stacjach Circle K przez wakacje 2025

Aż do 31 sierpnia 2025 roku klienci stacji Circle K w każdy piątek, sobotę i niedzielę będą mogli skorzystać ze zniżek na paliwo Miles, Miles+ oraz SupraGas. Rabaty naliczają się automatycznie i można korzystać z nich wielokrotnie, bez względu na to, czy klient używa aplikacji mobilnej, czy karty Circle K Extra. Rabaty prezentują się następująco:

35 groszy na litrze paliwa Miles,

35 groszy na litrze paliwa Miles+,

10 groszy na litrze LPG.

Warunkiem skorzystania z promocji jest zakończona rejestracja konta. Zniżka obowiązuje na maksymalnie 50 litrów w trakcie jednej transakcji. Jak szacuje Circle K, łącznie można zaoszczędzić do 17,50 złotych w jednej płatności.

Wakacyjna promocja na paliwo na stacjach Circle K (źródło: Circle K)

Wakacyjna promocja na paliwo – gdzie jeszcze zaoszczędzicie?

Nie tylko Orlen i Circle K pomoże oszczędzić Ci na paliwie w trakcie wakacji. Z podobnych okazji skorzystasz też na innych popularnych stacjach. W przypadku Amic Energy należy dołączyć do programu Amic Club i skorzystać z aplikacji Amic Energy PL. Konieczne jest także aktywowanie kuponu „Ale Rabat na Pb/ON” lub „Ale Rabat na LPG” oraz zeskanowanie kodu kreskowego karty przy kasie obsługowej. Z każdego kuponu można skorzystać raz w tygodniu kalendarzowym. Wartość obniżki brutto wynosi:

50 groszy na litrze Pb95 Pro, ON Pro, Pb98,

30 groszy na litrze ON, Pb95,

10 groszy na litrze LPG.

Z kolei na stacjach BP można zaoszczędzić na początek:

25 groszy na litrze paliwa ON i Pb95,

15 groszy na litrze LPG.

Z każdym kolejnym tankowaniem paliwa ON i PB95 klient otrzymuje następny, coraz większy rabat:

30 groszy na litrze przy drugim tankowaniu,

35 groszy na litrze przy trzecim tankowaniu,

40 groszy na litrze przy czwartym tankowaniu,

45 groszy na litrze przy piątym tankowaniu.

W przypadku LPG rabat za kolejne cztery tankowania wynosi 15 groszy na litrze. Kupony należy aktywować w aplikacji BPme. Konieczne jest też zarejestrowanie się. Obniżki obejmują zakup minimum 30 litrów i maksymalnie 60 litrów paliwa w jednej transakcji.

Gazeta Prawna informuje też, że wakacyjne promocje planuje również sieć stacji Moya. Póki co oferta skierowana jest do klientów flotowych i obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. W jej ramach łącznie można zaoszczędzić 10 groszy na litrze każdego paliwa. Szersza oferta wakacyjna ma obejmować kupony rabatowe na 30-40 groszy na litrze paliw dla użytkowników aplikacji.