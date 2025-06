Samsung potwierdził datę premiery Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7 (FE)

Wszyscy wiedzieliśmy, że Samsung przygotowuje się do premiery nowych składanych smartfonów. Producent w końcu oficjalnie ją zapowiedział i zdradził, kiedy odbędzie się kolejne Galaxy Unpacked.

Oficjalna data premiery smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE ujawniona

O kolejnej generacji składanych smartfonów Samsunga mówi się od tak dawna, że Koreańczycy mogliby je oficjalnie zaprezentować nawet i dzisiaj, ponieważ w dużej części wiadomo już, czego się po nich spodziewać. Firma z Korei Południowej każe jednak jeszcze chwilę poczekać. Konkretniej do 9 lipca 2025 roku, gdyż to właśnie tego dnia odbędzie się kolejne, letnie Galaxy Unpacked.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16:00 czasu polskiego i odbędzie się w Brooklynie, w Nowym Jorku. W jego trakcie oficjalnie pokazane zostaną co najmniej trzy smartfony: Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE (a nie Galaxy Z Flip FE, jak wcześniej się mówiło).

Pierwszy z ww. ma być najsmuklejszym Foldem w historii producenta z Korei Południowej, na dodatek z większymi ekranami niż Samsung Galaxy Z Fold 6. W jego przypadku Koreańczycy zrezygnowali też z podekranowego aparatu wewnątrz. Mówi się również, że Galaxy Z Fold 7 nie obsłuży rysika S Pen.

Samsung Galaxy Z Fold 7 (źródło: Android Headlines)

Samsung Galaxy Z Flip 7 też ma być smuklejszy od swojego poprzednika, a ponadto zaoferuje większy wyświetlacz zewnętrzny niż Samsung Galaxy Z Flip 6 – co najmniej 4-calowy. Dużą nowością będzie również procesor, ponieważ według nieoficjalnych, ale wysoce wiarygodnych doniesień zostanie on wyposażony w SoC Exynos 2500, i to na całym świecie.

Do tej dwójki dołączy też Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, który ma być niczym innym, jak odgrzewanym kotletem, tzn. kopią Galaxy Z Flip 6, która będzie miała zapewnione dłuższe wsparcie. Specyfikacja ma być bowiem identyczna w obu modelach.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (źródło: Evan Blass)

Pojawiły się także informacje, że Galaxy Z Flip 7 może być o 100 euro droższy od Galaxy Z Flip 6, a Galaxy Z Fold 7 aż o 200 euro względem swojego poprzednika.

9 lipca 2025 roku to też data premiery nowych smartwatchy Samsunga

Obok trzech smartfonów z rodziny Galaxy Z, w trakcie letniego Galaxy Unpacked 9 lipca 2025 roku Samsung zaprezentuje też nowe smartwatche Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic oraz nową wersję kolorystyczną Galaxy Watch Ultra – niebieską.

Od lewej: Samsung Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic i Galaxy Watch Ultra w nowej wersji kolorystycznej (źródło: Evan Blass)

Design wzbudza mieszane uczucia, ale Samsung postanowił, że wszystkie jego smartwatche będą miały podobny kształt, określany jako „squircle”, który łączy w sobie koło i kwadrat. Po raz pierwszy zastosowano go w Galaxy Watch Ultra, a teraz „rozciągnięto” na pozostałe modele, zapewne z myślą o spójności stylistycznej wszystkich zegarków.