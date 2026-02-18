Podoba mi się ten smartfon. I Tobie też może, nawet bardzo

Znany producent dodał do swojej oferty dwa nowe smartfony, z których jeden szczególnie mi się spodobał. Podejrzewam, że może przypaść do gustu również Tobie. Jego specyfikacja jest bowiem atrakcyjna, a do tego na pokładzie jest ciekawy „bajer”.

Smartfon Infinix Note 60 Pro za mocno przypomina iPhone 17 Pro Max, ale i tak jest ciekawy

Po prawdzie smartfon Infinix Note 60 Pro jest „inspirowany” nie tylko iPhone 17 Pro Max, bo w jego oprogramowaniu widzę też elementy wspólne z używanym przeze mnie Oppo Find X8 Pro, ale można powiedzieć, że to „standard”, ponieważ Infinix jest znany z takich praktyk.

Nie zmienia to jednak faktu, że smartfon Infinix Note 60 Pro jest ciekawą propozycją. Uwagę szczególnie przyciąga pikselowy wyświetlacz obok aparatów na panelu tylnym, który może wyświetlać godzinę oraz informację o pogodzie i temperaturze na zewnątrz oraz przychodzących połączeniach, wiadomościach i powiadomieniach. Można na nim nawet grać w mini gry i wyświetlać zwierzątka, z którymi można wejść w interakcję za pomocą NFC PawPaw.

Infinix Note 60 Pro (źródło: Infinix)

Dodatkowy wyświetlacz jest jednak raczej bardziej bajerem niż użytecznym dodatkiem, gdyż większość osób kładzie smartfon na plecach, a nie ekranem do dołu. A główny panel w tym modelu ma przekątną 6,78 cala, rozdzielczość 1208×2644 pikseli, jasność do 1600 nitów (HBM; szczytowa 4500 nitów) oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością do 144 Hz i ściemnienia PWM 2304 Hz. Pokrywa go szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Smartfon Infinix Note 60 Pro wyposażony jest również w procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, od 8 do 12 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 6500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 90 W i indukcyjnie z mocą 30 W. Do tego jest funkcja ładowania zwrotnego o mocy maksymalnie 7,5 W (przewodowo; indukcyjnie do 5 W).

Infinix Note 60 Pro (źródło: Infinix)

Ponadto smartfon Infinix Note 60 Pro oferuje 13 Mpix (f/2.2) aparat na przodzie, dwa aparaty na tyle: 50 Mpix (f/1.59) z OIS + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym, głośniki stereo z dźwiękiem JBL, radio FM, NFC, emiter podczerwieni, silnik liniowy osi X, eSIM, dual SIM, system Android 16 z nakładką XOS 16 i obudowę o odporności IP64.

Zadebiutował też smartfon Infinix Note 60

Równocześnie do oferty marki dołączył smartfon Infinix Note 60, który nie ma dodatkowego wyświetlacza na tyle i procesora Qualcomm Snapdragon, tylko MediaTek Dimensity 7400 Ultimate. Będzie on dostępny też wyłącznie w konfiguracjach 8/128 GB i 8/256 GB (producent podaje, że zastosował tu kości RAM LPDDR5X).

Infinix Note 60 Pro (źródło: Infinix)

Smartfon Infinix Note 60 obsługuje też wolniejsze ładowanie przewodowe – do 45 W, ale wciąż można ładować go indukcyjnie z mocą do 30 W oraz korzystać z funkcji zwrotnego ładowania przewodowego (do 10 W) i indukcyjnego (do 5 W). W przypadku tego modelu producent nie wspomina nic o silniku liniowym osi X. Poza tymi różnicami pozostała specyfikacja jest już identyczna.

Na tę chwilę nie wiadomo, ile będą kosztować te nowości i czy trafią do sprzedaży w Polsce.