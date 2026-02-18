Koniec z nudą w aucie. Android Auto zyska kilka zmian

W świecie Android Auto, może poza jednym wyjątkiem, ostatnio jest dość nudno. Google szykuje jednak zestaw ciekawych nowości.

Jasny motyw i aplikacje wideo w Android Auto

Google rozpoczęło udostępnianie stabilnej wersji Android Auto 16.2. W związku z tym, że proces odbywa się stopniowo, niektórzy najpewniej poczekają kilka tygodni na aktualizację – czasami wdrażanie nowej wersji potrafi trwać naprawdę długo. Tymczasem do testerów trafia beta wersja o oznaczeniu 16.3.

Na pierwszy rzut oka Android Auto 16.3 nie wprowadza nic nowego, ale sporo dzieje się „pod maską”. Google prowadzi bowiem prace nad nowymi funkcjami, które – jeśli będziemy mieli trochę szczęścia – już niebawem mogą trafić do znudzonych użytkowników. Może niekoniecznie wraz ze stabilną wersją 16.3, ale niewykluczone, że już w wersji 16.4 lub 16.5.

W kodzie aplikacji znaleziono bowiem ciągi znaków, które odwołują się do jasnego motywu w Android Auto. Potwierdza to, że rozwiązanie wciąż jest rozwijane, ale niestety pozostaje niewidoczne w oprogramowaniu. Trzeba też przyznać, że prace nad jasnym motywem trwają mnóstwo czasu – o tej zmianie mówi się od ponad roku.

źródło: Android Authority

W maju 2025 roku Google zapowiedziało wprowadzenie aplikacji wideo do Android Auto. Wciąż jednak nie doczekaliśmy się funkcji, która mogłaby uatrakcyjnić nudne postoje w samochodzie. Nie oznacza to, że te zamiary zostały porzucone – wersja 16.3 beta zawiera nowa flagę, odnoszącą się do aplikacji wideo. Google zatem chce dodać nową kategorię aplikacji, co brzmi intrygująco, ale trudno stwierdzić, na jakim etapie są prace.

Awatar pojazdu w Android Auto

Trzecia nowość zawita do aplikacji Mapy Google i znana jest już z ekranów smartfonów. Otóż kierowca będzie mógł wybrać awatar pojazdu, który zastąpi podstawową niebieską strzałkę, pokazującą aktualną pozycję na mapie. Dostępnych będzie kilka różnych samochodów, a dla niektórych z nich dodatkowo pojawi się możliwość zmiany koloru.

źródło: Android Authority

Funkcja wydaje się być już prawie gotowa. Może to oznaczać, że Google udostępni ją w najbliższych tygodniach. Możliwe, że wraz z jedną z nadchodzących aktualizacji Google Maps.

Na początku wspomniałem o pewnym wyjątku. Warto bowiem przypomnieć, że pod koniec zeszłego miesiąca aplikacja InPostu pojawiła się w Android Auto.