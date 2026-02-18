Materiały pedofilskie na Shein. Komisja Europejska zamierza zrobić z tym porządek

Popularna w Polsce chińska platforma znowu trafiła pod lupę Komisji Europejskiej. Organ wykonawczy UE sprawdzi, czy Shein korzysta ze skutecznych systemów, dostosowujących treści w serwisie do DSA. Jeden z powodów wszczęcia postępowania jest związany z dziećmi.

Komisja Europejska ponownie zabiera się za Shein. Zarzuty są poważne

W maju 2025 roku wspominaliśmy, że Komisja Europejska postawiła szereg zarzutów wobec chińskiej platformy e-commerce o nazwie Shein. Organ UE zarzucił wtedy, że serwis wywiera presję na klientach (np. odmierza czas do wygaśnięcia promocji, która po jego upływie tak naprawdę się nie kończy), manipuluje cenami, przedstawia nieprawdziwe informacje, jeśli chodzi o wpływ produktów na środowisko czy utrudnia zwracanie zamówionego towaru.

Teraz Komisja Europejska ponownie przygląda się Shein i wszczęła formalne postępowanie przeciwko platformie na podstawie aktu o usługach cyfrowych (DSA). Organ wykonawczy zarzuca serwisowi uzależniający design, brak przejrzystości w systemach rekomendacji oraz sprzedaż nielegalnych produktów.

Shein znowu podpadło UE. Komisja Europejska zwraca uwagę na nielegalne produkty

Przed wszystkim Komisja Europejska będzie sprawdzać systemy bezpieczeństwa wdrożone na Shein. Systemy te miały zajmować się ograniczaniem sprzedaży nielegalnych produktów europejskim użytkownikom oraz materiałów mogących stanowić treści prezentujące wykorzystywanie seksualne dzieci. KE wspomina w tym miejscu o lalkach erotycznych przypominających dzieci.

Ponadto organ wykonawczy skoncentruje się na ryzyku związanym z uzależniającą strukturą usługi. Chodzi m.in. o nagradzanie użytkowników za zaangażowanie, np. przyznawanie nagród lub punktów. Według KE funkcje te mogą negatywnie wpływać na dobrostan użytkowników i ochronę konsumentów.

Komisja Europejska zbada też systemy rekomendacji używane przez platformę Shein, których zadaniem jest proponowanie użytkownikom treści oraz produktów. Jak podkreśla instytucja, zgodnie z DSA serwis musi ujawnić parametry, jakie stosuje w tych systemach oraz udostępnić użytkownikom łatwo dostępną opcję, dzięki której możliwe będzie wyłączenie profilowania.

KE zamierza teraz przeprowadzać dochodzenie i gromadzić kolejne dowody m.in. poprzez przesyłanie wniosków do platformy o ujawnienie informacji czy prowadzenie działań monitorujących. Organ UE może podjąć dalsze kroki, np. wdrożyć tymczasowe środki lub wydać decyzję o niezgodności platformy z DSA. Z kolei Shein może zaproponować rozwiązania, aby naprawić sytuację.

Warto przypomnieć, że od 1 lipca 2026 roku zapłacisz cło za każdy towar zamówiony z Chin. Unia Europejska ustaliła wysokość cła na 3 euro (~13 złotych) za każdy produkt z odrębnej kategorii znajdujący się w jednej przesyłce.