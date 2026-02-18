Znany bank definitywnie wycofuje tę usługę. Trzeba korzystać z czegoś innego

Jeden z popularnych banków, świadczących swoje usługi w Polsce, zmienia podejście do płatności zbliżeniowych dla najmłodszych użytkowników. Z jednej opcji rezygnuje, ale w zamian pozwala dodać kartę dziecka do Google Pay.

Karta płatnicza ING Bank Śląski dla dziecka tylko w Google Pay

Płacenie kartą płatniczą jest dostępne praktycznie w każdym miejscu w Polsce – o czym przy okazji chwalenia Polski za rozwój cyfryzacji – wspominał niedawno jeden z niemieckich autorów. Wielu z nas nie jest świadomych, że ta wygoda nie jest powszechna w innych krajach i są narody, w których nadal rządzi tradycyjny pieniądz.

Przyznajmy się jednak szczerze, że niewielki plastik w kieszeni albo dodanie karty płatniczej do smartfona to po prostu wygodne rozwiązanie, z którego od dawna korzystają nawet dzieci. ING Bank Śląski pozwalał już korzystać z karty płatniczej w portfelu cyfrowym i płacić nią zbliżeniowo przez dzieci poniżej 13. roku życia.

Teraz natomiast zmieni się metoda płatności, dzięki modyfikacjom wprowadzonym do Google Pay w 2025 roku. Technologiczny gigant z Mountain View pozwolił korzystać z tego Portfela dzieciom poniżej 6. roku życia – czyli nawet takim, które w sporej części nie potrafią nawet czytać ani (zgodnie z polskim prawem) nie mogą poruszać się bez opieki.

Jak podkreśla ING Bank Śląski, dzieci poniżej 13. roku życia są niezwykle istotną grupą, gdyż dorastają w świecie cyfrowym, gdzie smartfon jest naturalnym narzędziem codzienności. 80% dzieci dostaje swój pierwszy smartfon przed skończeniem 10 lat, a płatności telefonem stają się dla nich czymś naturalnym.

Warto wspomnieć, że Google Pay zastąpi obecnie dostępne rozwiązanie, które ING Bank Śląski planuje wycofać w czerwcu 2026 roku.

Karta płatnicza ING Banku Śląskiego dla dziecka w Portfelu Google – jak ją aktywować?

Co najważniejsze, to rodzic w pełni decyduje i zarządza kartą, ustala limity płatności oraz może ją stale monitorować, w tym sprawdzać transakcje. Ponadto ma możliwość usunięcia, zablokowania czy odblokowania karty. Warto podkreślić, że karta płatnicza ING Banku Śląskiego w Portfelu Google umożliwi dziecku płatności zbliżeniowe w sklepach stacjonarnych oraz wypłatę gotówki z bankomatów zbliżeniowych, natomiast nie można z niej skorzystać do płatności w internecie.

Kartę dla dziecka od 6. roku życia rodzic może dodać na dwa sposoby – w aplikacji Moje ING lub w Portfelu Google. W aplikacji bankowej wystarczy zalogować się do konta, wejść w szczegóły dotyczące karty przedpłaconej Mastercard i włączyć opcję Google Pay.

Dalszy proces należy wykonywać na smartfonie dziecka, gdzie konieczne jest zalogowanie się do aplikacji Moje ING oraz pobranie aplikacji Portfel (o ile nie jest zainstalowana domyślnie) i dodanie karty płatniczej. Na koniec rodzic musi jeszcze wyrazić zgodę dla dziecka w Google Pay.

Jak dodać kartę dziecka do Google Pay za pomocą aplikacji Moje ING? (źródło: ING Bank Śląski?

Jeśli chcesz dodać kartę dziecka przez Portfel Google, wystarczy, że otworzycie tę aplikację na smartfonie dziecka, a aplikacja przeprowadzi Was krok po kroku. Konieczne jest m.in. zalogowanie się do Moje ING dziecka i podążanie zgodnie z instrukcją. Na koniec również rodzic musi wyrazić zgodę na używanie karty.

Jak dodać kartę dziecka do Google Pay za pomocą Portfela Google? (źródło: ING Bank Śląski?

Warto wspomnieć, że kartę przedpłaconą Mastercard, wydaną dla dziecka przez ING Bank Śląski, można też dodać do smartwatcha. Konieczne jest jednak, aby zegarek obsługiwał technologię Google Pay. Przypomnę także, iż w marcu 2025 roku ING Bank Śląski zapowiedział szereg zmian, w tym definitywne zrezygnowanie z technologii HCE do końca 2026 roku dla wszystkich klientów.