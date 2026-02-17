Rewolucja w pociągach. Bilet skasujesz sam

Przygotuj się na rewolucję w pociągach Pendolino. PKP Intercity zapowiedziało szereg zmian i nowych funkcji.

Bilet będzie można skasować w aplikacji

Bez czekania na konduktora i bez szukania biletu, gdy konduktor zacznie niespodziewanie sprawdzać bilety. PKP Intercity zamierza przeprowadzić program pilotażowy systemu, który pozwoli pasażerom kasować bilety w aplikacji, po zajęciu miejsca w pociągu.

Informacja o wykonaniu „odprawy” ma być automatycznie przekazywana na terminal konduktorski, więc nie będzie potrzeby sprawdzania biletu. Brzmi świetnie, ale na ten moment nie wiadomo, czy system początkowo zostanie wdrożony we wszystkich kursach Pendolino, czy jednak tylko w wybranych.

Program ma ruszyć już wkrótce, a więc niebawem powinniśmy poznać więcej szczegółów. Oczywiście z czasem najpewniej stanie się standardem w pociągach Pendolino i podniesie komfort podróżowania.

PKP Intercity planuje więcej udogodnień

Pasażerowie, którzy podróżują z przesiadkami, obecnie mogą wskazać preferencje dotyczące miejsca – środek, okno, korytarz i numer wagonu. Natomiast w planach jest udostępnienie im graficznego wyboru miejsca, co jest już dostępne przy pojedynczych biletach. Funkcja ma być ukończona na przełomie 2026 i 2027 roku.

Pojawić mają się też usprawnienia w aplikacji. Użytkownicy mają otrzymywać powiadomienia push o zmianach w podróży – np. zmiana stacji początkowej/końcowej lub godziny odjazdu. Możliwe ma stać się również logowanie do aplikacji danymi z serwisów społecznościowych. Do tego mają dojść jeszcze wspólne bilety w wybranych miastach wojewódzkich.

Serwis Rynek Kolejowy informuje, że plany zakładają również wprowadzenie nowego voicebota obsługującego infolinię PKP Intercity, który będzie korzystał z generatywnej AI. Przy kasach biletowych mają pojawić się monitory, na których będzie można sprawdzić szczegóły transakcji oraz pasażerowie dostaną w ten sposób wygodną opcję wybrania miejsca do siedzenia.

Ponadto prowadzone są prace nad nowym, centralnym systemem sprzedaży, aczkolwiek do jego wdrożenia może minąć jeszcze sporo czasu. Możliwe, że przed tym dostaniemy możliwość zakupu biletów na krajowe połączenia niekomercyjne (dotowane) wcześniej niż 30 dni przed odjazdem.

Szykowanych zmian jest naprawdę dużo, ale to nie koniec nowości. W planach jest także wprowadzenie programu Moje IC.