paczki poczta polska kurier
(źródło: Poczta Polska)
Poczta Polska kupi nowe samochody listonoszom. Bo awizo samo się nie zawiezie

Poczta Polska poinformowała, że ogłosiła przetarg na samochody dla listonoszy, którzy – jak twierdzi – nie tylko wkładają awizo do skrzynek dostarczają przesyłki, ale też pełnią ważną misję społeczną.

W ramach rozpoczętego postępowania Poczta Polska zamierza pozyskać 2600 samochodów dla listonoszy. W ten sposób spółka chce zapewnić pracownikom niezawodne narzędzie do pracy w terenie oraz ujednolicić zasady i koszty przejazdów służbowych.

Skorzystają zatem wszyscy, w tym prawdopodobnie również Ty, ponieważ – jak podaje Poczta Polska – z jej usług korzysta 92% Polaków. Każdego dnia listonosze dostarczają ponad 3 miliony przesyłek, a rocznie pokonują ponad 156 milionów kilometrów.

Poczta Polska podkreśla jednak, że listonosze nie tylko doręczają przesyłki, ale też – jak sami twierdzą – pełnią ważną misję społeczną, ponieważ często również pomagają ludziom w różnych sprawach, szczególnie osobom starszym, na przykład dostarczając leki lub zakupy albo pomagając przy opłatach. W dodatku nie jest rzadkością sytuacja, gdy listonosz jest jedyną osobą, z którymi samotnie mieszkający seniorzy mają regularny kontakt.

Zakup nowych samochodów dla listonoszy to jeden z etapów projektu, w ramach którego Poczta Polska zamierza pozyskać również kilkaset pojazdów służbowych dla innych grup pracujących w terenie i mających kontakt z klientem, m.in. dla handlowców. Łącznie w ciągu trzech lat na jego realizację zostaną przeznaczone około 323 miliony złotych (brutto).

Poczta Polska kupi też nowe bankowozy

Zakup 2600 nowych samochodów dla listonoszy to nie jedyna inwestycja w mobilność, jaką planuje zrealizować Poczta Polska. Spółka ogłosiła również, że rozpoczęła realizację programu inwestycyjnego, który zakłada rozbudowę floty bankowozów o łącznie 375 pojazdów do końca 2027 roku.

Jeden z obecnie wykorzystywanych bankowozów (źródło: Poczta Polska)

W pierwszej kolejności Poczta Polska kupi bankowozy typu B (do końca 2026 roku odbierze pierwsze 35 sztuk, a do końca 2027 roku kolejne 125 w kilku transzach), a następnie także bankowozy typu A i C. Te pierwsze zapewniają najwyższy poziom ochrony i posłużą do transportu największych wartości, z kolei drugie to lżejsze jednostki, przystosowane do przewozu gotówki w specjalistycznych pojemnikach z systemami zabezpieczającymi, wykorzystywane zarówno na krótszych, jak i dłuższych trasach.

Na koniec warto przypomnieć, że Poczta Polska planuje też kupić nawet 25 tysięcy komputerów za ponad 100 milionów złotych.

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

