Poczta Polska kupi nowe samochody listonoszom. Bo awizo samo się nie zawiezie

Poczta Polska poinformowała, że ogłosiła przetarg na samochody dla listonoszy, którzy – jak twierdzi – nie tylko wkładają awizo do skrzynek dostarczają przesyłki, ale też pełnią ważną misję społeczną.

Poczta Polska kupi nowe samochody listonoszom

W ramach rozpoczętego postępowania Poczta Polska zamierza pozyskać 2600 samochodów dla listonoszy. W ten sposób spółka chce zapewnić pracownikom niezawodne narzędzie do pracy w terenie oraz ujednolicić zasady i koszty przejazdów służbowych.

Skorzystają zatem wszyscy, w tym prawdopodobnie również Ty, ponieważ – jak podaje Poczta Polska – z jej usług korzysta 92% Polaków. Każdego dnia listonosze dostarczają ponad 3 miliony przesyłek, a rocznie pokonują ponad 156 milionów kilometrów.

Poczta Polska podkreśla jednak, że listonosze nie tylko doręczają przesyłki, ale też – jak sami twierdzą – pełnią ważną misję społeczną, ponieważ często również pomagają ludziom w różnych sprawach, szczególnie osobom starszym, na przykład dostarczając leki lub zakupy albo pomagając przy opłatach. W dodatku nie jest rzadkością sytuacja, gdy listonosz jest jedyną osobą, z którymi samotnie mieszkający seniorzy mają regularny kontakt.

Zakup nowych samochodów dla listonoszy to jeden z etapów projektu, w ramach którego Poczta Polska zamierza pozyskać również kilkaset pojazdów służbowych dla innych grup pracujących w terenie i mających kontakt z klientem, m.in. dla handlowców. Łącznie w ciągu trzech lat na jego realizację zostaną przeznaczone około 323 miliony złotych (brutto).

Poczta Polska kupi też nowe bankowozy

Zakup 2600 nowych samochodów dla listonoszy to nie jedyna inwestycja w mobilność, jaką planuje zrealizować Poczta Polska. Spółka ogłosiła również, że rozpoczęła realizację programu inwestycyjnego, który zakłada rozbudowę floty bankowozów o łącznie 375 pojazdów do końca 2027 roku.

Jeden z obecnie wykorzystywanych bankowozów (źródło: Poczta Polska)

W pierwszej kolejności Poczta Polska kupi bankowozy typu B (do końca 2026 roku odbierze pierwsze 35 sztuk, a do końca 2027 roku kolejne 125 w kilku transzach), a następnie także bankowozy typu A i C. Te pierwsze zapewniają najwyższy poziom ochrony i posłużą do transportu największych wartości, z kolei drugie to lżejsze jednostki, przystosowane do przewozu gotówki w specjalistycznych pojemnikach z systemami zabezpieczającymi, wykorzystywane zarówno na krótszych, jak i dłuższych trasach.

Na koniec warto przypomnieć, że Poczta Polska planuje też kupić nawet 25 tysięcy komputerów za ponad 100 milionów złotych.