Poczta Polska ułatwi Ci życie i sprawniej przetransportuje Twoją przesyłkę

Poczta Polska nieustannie ulepsza swoją ofertę, aby być konkurencyjna. Wprowadzona właśnie usługa z pewnością ułatwi życie klientom i sprawi, że wysyłanie przesyłek będzie mniej czaso- i zasobochłonne. Jednocześnie operator usprawnia proces logistyczny, aby sprawniej i szybciej obsługiwać przesyłki.

Poczta Polska umożliwi nadawanie przesyłek Pocztexem bez konieczności wydruku etykiety

Poczta Polska chce, aby wysyłanie paczek Pocztexem było maksymalnie wygodne i dogodne. Od grudnia 2022 roku klienci mogą nadawać je również w Żabkach, a od lutego 2023 roku też w wybranych sklepach należących do sieci Eurocash – Lewiatan, ABC, Delikatesy Centrum, Arhelan i Groszek. Odbierać przesyłki można natomiast w prawie 17000 lokalizacji na terenie całej Polski.

źródło: Poczta Polska

Teraz zdecydowano się na udostępnienie klientom możliwości nadawania paczek Pocztexem bez konieczności drukowania etykiety. Jak podkreśla Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej, nadania bezetykietowe to kolejny kamień milowy dla naszej sztandarowej usługi kurierskiej Pocztex. Aby wysłać przesyłkę bez etykiety, wystarczy na paczce markerem lub flamastrem napisać unikalny, wygenerowany wcześniej indywidualny numer, a następnie zanieść ją do wybranego przez siebie punktu sieci Pocztex PUNKT.

Zlecić transport przesyłki i uzyskać kod nadania można na stronie pocztex.pl – wszystko odbywa się online, w tym płatność, pozostaje jedynie zanieść paczkę do Pocztex PUNKTU. Warto tutaj wspomnieć, że podobną usługę już od dłuższego czasu oferuje też InPost.

Poczta Polska przyspiesza logistykę

Równocześnie operator inwestuje mocno w obszar, którego klient w większości nie widzi, czyli logistykę. W styczniu 2023 roku dowiedzieliśmy się, że Poczta Polska kupiła automatyczny sorter za 120 mln złotych, który będzie pracował w nowych sortowniach w okolicy Radzymina. Warto zauważyć, że to największa z dotychczasowych maszyn w Poczcie Polskiej, a jej wydajność jest określana na 15 tysięcy paczek na godzinę.

Firma poinformowała teraz o jednej ze swoich najważniejszych inicjatyw strategicznych – Architekturze Sieci Logistycznej (ASL), która ma umożliwić płynną transformację obecnej sieci, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której dominować będą przesyłki KEP (kurierskie, ekspresowe, paczkowe) i e-commerce. Jest to reakcja na zmiany obserwowane na rynku pocztowym zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Perspektywiczny rynek usług paczkowych, zdominowany przez zagraniczne korporacje z wielkim kapitałem, nie należy do łatwych. Nie zamierzamy jednak składać broni i realizujemy wiele inwestycji, które skutecznie zwiększą naszą konkurencyjność, a w efekcie – zapewnią nowych, zadowolonych Klientów. Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej

Poczta Polska podaje, że zrealizowała inwestycję na kwotę 220 mln złotych w trzech obiektach logistycznych – we Wrocławiu, Lublinie oraz Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. W każdej z ww. lokalizacji m.in. uruchomione zostaną nowe sortery, które przyspieszą obsługę przesyłek, bowiem pozwolą na automatyczny odczyt nie tylko zestandaryzowanych etykiet adresowych, ale także przesyłek międzynarodowych, które często mają niestandardowy układ danych adresowych.

WER Wrocław (źródło: Poczta Polska)

Ponadto Poczta Polska planuje inwestycje w Łodzi i Krakowie, które również zwiększą potencjał w obszarze obsługi przesyłek. Łącznie firma planuje przeznaczyć na projekt Architektury Sieci Logistycznej (ASL) ponad 350 mln złotych.