Qualcomm ma pomysł na ulepszenie grafiki na smartfonach bez poświęcania baterii

Jednym z dylematów, jakie od zawsze trapi mobilny gaming, jest „grafika vs. akumulator”. W końcu problemem nie jest zbudowanie potężnego sprzętu, tylko fakt, że do wyboru jest duża bateria o większej masie lub mniejsze ogniwo i krótszy czas pracy. Qualcomm wie, jak pogodzić jedno z drugim.

Super Rozdzielczość

Ogłoszona przez amerykańską firmę technologia nazywa się Snapdragon Game Super Resolution (GSR). W dużym uproszczeniu jest to technika pozwalająca na osiągnięcie wyższej rozdzielczości w ramach tzw. upscalingu. Dzięki takiemu rozwiązaniu grafika renderowana w rozdzielczości Full HD może zostać „przeskalowana” do 4K. Najczęściej w tym celu używa się interpolacji bilinearnej. Qualcomm zdaje sobie jednak sprawę że wraz ze wzrostem wydajności ta technika rozmywa krawędzie i detale, co odbiega od wizji Amerykanów, jak to wszystko powinno wyglądać.

Źródło: Qualcomm

Zamiast tego Snapdragon GSR w celu ulepszenia grafiki na smartfonach oraz urządzeniach rozszerzonej rzeczywistości wykorzystuje dynamiczne skalowanie z uwzględnieniem przetwarzania potokowego używanego w układach graficznych Adreno. Jak to działa?

Inne technologie upscalingu wykorzystują co najmniej dwa przejścia przez obraz wejściowy (właściwy upscaling oraz wyostrzanie), co zwiększa szerokość pasma zajmowanego przez proces skalowania. GSR łączy obie techniki w jedno przejście, dzięki czemu opóźnienie i wykorzystanie szyny pamięci jest niższe, co przyspiesza działanie całego procesu i wpływa na mniejsze zużycie energii.

Źródło: Qualcomm

Dodatkowo oprogramowanie może być połączone z innymi przejściami używanymi w post-processingu (np. tone mapping), aby jeszcze bardziej zaoszczędzić na energii i wykorzystaniu pamięci. Oprócz tego GSR używa mniej instrukcji ALU (Arithmetic Logic Unit) oraz mniej próbek tekstur niż konkurencja, co prowadzi do lepszego wykorzystania procesora cieniującego, skracając czas generowania klatek jeszcze bardziej i zmniejszając zużycie energii.

Kiedy zobaczymy rozwiązanie Qualcomma w praktyce?

Snapdragon GSR używa również 12-kernelowego okna, gdzie obliczanie luminacji jest wykonywane zaledwie na jednym kanale – zielonym, gdyż ludzkie oko jest najbardziej czułe na tę właśnie barwę. Próbki w Snapdragon GSR używają wyłącznie jeden komponent do obliczeń wewnątrz jednego piksela, a następnie wykonują trójskładnikową interpolację. Wynikiem tego jest zaledwie 15 instrukcji teksturowania. Układy graficzne Adreno mogą całkowicie ukryć opóźnienie próbek takich tekstur, uzyskując stuprocentowe wykorzystanie procesora cieniującego.

Wszystko brzmi super, ale kiedy zobaczymy jakiekolwiek efekty? Według Qualcomma – jeszcze w tym roku. Na naszej szerokości geograficznej pierwsze studia, które zapowiedziały, że będą wykorzystywały możliwości GSR, to Solid State Studio zajmujące się dla Activision Call of Duty Warzone Mobile oraz GIANTS Software, które stworzyło Farming Simulator 23 Mobile.

Choć GSR raczej nie zrewolucjonizuje mobilnego gamingu, to obietnica lepszej grafiki na flagowcach lub uzyskanie 60 zamiast 30 klatek na sekundę w wymagających grach bez zmieniania ustawień na słabszych urządzeniach z pewnością przyczyni się do rozwoju w kategorii smartfonowych gier wideo.