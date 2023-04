Revolut pomoże zrobić coś, o czym możesz nie wiedzieć, że musisz

Revolut poinformował o kolejnej nowości, która może się przydać w wielu przypadkach. Jest ona bardzo ważna, szczególnie że sporo osób może nie zdawać sobie sprawy z obowiązku, jaki na nich ciąży. Dzięki temu nie będą mieli problemu, aby się z nim uporać.

Revolut pomoże rozliczyć podatki od kryptowalut

Wiedzieliście, że w rozliczeniu z urzędem skarbowym trzeba też uwzględnić przychody z kryptowalut? Należy to zrobić w formularzu PIT-38. Co ważne: również w przypadku nieuzyskania przychodu z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, ale gdy ponieśliście wydatki na ich nabycie w danym roku kalendarzowym (są to koszty uzyskania przychodów). Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie podatki.gov.pl, ale Revolut właśnie postanowił ułatwić rozliczenie się z fiskusem.

Brytyjski fintech rozpoczął współpracę z firmą Koinly, która specjalizuje się w podatkach od kryptowalut. Jak zapewnia, proces obliczania podstawy i kwoty należnego podatku z tytułu handlu kryptowalutami jest prosty i intuicyjny – dostępne narzędzie jest nie tylko łatwe w użyciu, ale umożliwia też tworzenie skonsolidowanego raportu, który integruje aktywa i transakcje kryptowalutowe realizowane na wielu różnych platformach.

Koinly jest w stanie generować raporty integrujące transakcje na ponad 1700 tokenach, 170 blockchainach, 100 portfelach i jest dostępne jako usługa na 34 rynkach na świecie. Raport podatkowy można wygenerować w aplikacji, w sekcji Krypto – aby to zrobić, należy się zarejestrować i poczekać na zsynchronizowanie niezbędnych danych.

źródło: Revolut

Raport podatkowy nie jest jednak darmową usługą

Współpraca z Koinly z pewnością przysłuży się użytkownikom, lecz będą musieli oni zapłacić, aby z niej skorzystać. Revolut informuje, że cena końcowa może się różnić, w zależności od m.in. liczby transakcji dokonanych na innych platformach, które zostaną dołączone do raportu podatkowego.

Jest jednak dobra wiadomość: klienci Revolut otrzymają rabat w wysokości nawet 60%, zatem jest to atrakcyjna oferta dla osób, które nabywają i zbywają kryptowaluty oraz wolą rozliczać się samodzielnie.

Jesteśmy przekonani, że narzędzie proponowane w ramach partnerstwa z Koinly sprawi, że prawnie wymagane czynności podatkowe będą łatwiejsze, mniej stresujące i bardziej dostępne dla wszystkich. Mazen Eljundi, Global Business Head of Crypto w Revolut

Aktualnie klienci Revolut mają dostęp do ponad 100 różnych kryptowalut i ponad 12 kolekcji, grupujących tokeny ze względu na ich cechy wspólne. Warto też wspomnieć o tym, że użytkownicy mogą otrzymać je również za darmo po ukończeniu różnych szkoleń.