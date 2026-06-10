Poczta Polska „sprezentuje” listonoszom niecodzienne rowery. I to polskiego producenta

Poczta Polska na naszych oczach zmienia się w bardziej nowoczesną firmę, świadczącą (m.in.) usługę dostarczania przesyłek, zarówno bezpośrednio do rąk odbiorców, jak i punktów odbioru. Dziś ogłosiła, że rozpoczyna pilotaż nieczęsto spotykanych na ulicach rowerów, które na dodatek wyprodukował polski producent.

Poczta Polska przesiądzie listonoszy na rowery wodorowe polskiego producenta – firmy Groclin

Poczta Polska podkreśla, że to pierwszy taki projekt w Europie Środkowej i Wschodniej, ponieważ jako pierwszy operator pocztowy we wskazanym regionie przetestuje rowery z napędem wodorowym w warunkach rzeczywistej eksploatacji. W ten sposób spółka Skarbu Państwa chce ocenić funkcjonalność technologii i jej niezawodność oraz potencjał wykorzystania w logistyce ostatniej mili.

W trakcie testów Poczta Polska zamierza sprawdzić realny zasięg i czas potrzebny do przygotowania roweru wodorowego do pracy (w tym na wymianę lub uzupełnienie pojemników z wodorem), a także niezawodność i komfort użytkowania takich pojazdów. Oceniona zostanie też faktyczna przydatność w codziennej pracy listonoszy.

źródło: Poczta Polska

Rowery z napędem wodorowym otrzymają listonosze, pracujący w „wybranych jednostkach” – Poczta Polska nie podaje, które konkretnie placówki zostaną objęte programem testowym. Wiadomo natomiast, że zapewni je firma Groclin, która jest jedynym polskim producentem takich jednośladów.

Przy okazji, w ramach ciekawostki, wciąż będąc w temacie napędu wodorowego, można wspomnieć, że od początku 2026 roku do końca kwietnia w Polsce zarejestrowano dokładnie… zero samochodów z napędem wodorowym. W całym 2025 roku natomiast – na całym świecie – sprzedano jedynie 16 tysięcy takich aut.

Rowery to jednak „inna bajka” i niewykluczone, że akurat one sprawdzą się jako pojazd dla listonoszy Poczty Polskiej – czekamy (nie)cierpliwie na wyniki pilotażu. Szczególnie że – jeśli Poczta Polska uzna, że warto w nie zainwestować – może skorzystać na tym polski producent.

Poczta Polska chce, aby praca listonoszy (i nie tylko) była komfortowa

Poczta Polska na różne sposoby stara się, aby jej pracownicy pracowali w komfortowych warunkach i mieli do dyspozycji nowoczesne urządzenia. Niedawno zapowiedziano, że Poczta Polska zamierza kupić nowe tablety dla listonoszy. Ponadto Poczta Polska ogłosiła przetarg na zakup nowych samochodów dla listonoszy – łącznie chce pozyskać ponad 2600 aut.

Z kolei w marcu 2026 roku Poczta Polska ogłosiła, że planuje kupić nawet 25 tysięcy komputerów za ponad 100 milionów złotych – do 24 tysięcy komputerów stacjonarnych oraz do 1 tysiąca laptopów.