Oppo Reno 13 Pro
Oppo Reno 13 Pro (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)
Smartfony

Nowy smartfon Oppo będzie przeciętnie dobry, ale jeszcze może zaskoczyć

Grzegorz Dąbek·
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Nowy smartfon Oppo będzie przeciętnie dobry, ale jeszcze może zaskoczyć

Na horyzoncie pojawił się nowy smartfon Oppo, który zdążył już zdradzić najważniejsze informacje na swój temat. Zapowiada się przeciętnie dobrze, jednak wciąż może chować asa w rękawie (tzn. pod obudową).

Nowy smartfon Oppo K15 nie zaskoczy już swoją specyfikacją, choć może chować asa w rękawie

Chińska agencja certyfikująca TENAA, która jest standardowym „przystankiem” dla każdego smartfona przed jego premierą na chińskim rynku, opublikowała informacje na temat nowego modelu Oppo – PYD110. I choć – standardowo – nie podaje rynkowej nazwy, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będzie to smartfon Oppo K15.

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Oppo K15 (źródło: TENAA via Gizmochina)

Wizualnie ma bowiem wiele wspólnego z modelami Oppo K15 Pro i Oppo K15 Pro+, które zadebiutowały w Chinach 1 kwietnia 2026 roku. Podobnie jak one, on również wygląda tak, jakby miał „gamingowe zacięcie”. W związku z tym niewykluczone, że też będzie skrywał wentylator w swoim wnętrzu.

TENAA tego nie zdradza (co nie jest żadnym zaskoczeniem – nie można akurat tego oczekiwać po niej), dlatego są szanse, że smartfon Oppo K15 będzie go miał. Oczywiście, finalnie może też nie mieć – przekonamy się o tym w momencie oficjalnej premiery, której daty wciąż nie znamy.

Taka będzie specyfikacja Oppo K15 według TENAA

TENAA podaje, że smartfon Oppo K15 został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,59 cala i rozdzielczości 2760×1256 pikseli. Na jego przodzie znalazł się też aparat z 50 Mpix matrycą. Na tyle są kolejne dwa aparaty z 50 Mpix sensorami (drugi prawdopodobnie z obiektywem ultraszerokokątnym).

Sercem urządzenia został zaś ośmiordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,5 GHz (TENAA nie podaje, jaki konkretnie), a do tego użytkownicy dostaną do dyspozycji – w zależności od wersji – 8 lub 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej.

Całość zasilać będzie zaś akumulator o nominalnej pojemności 7755 mAh (w materiałach marketingowych producent zapewne będzie podawał wartość ~8000 mAh). Ponadto TENAA wspomina, że smartfon Oppo K15 ma wymiary 158,3×75,13×8,27 mm i waży 205 gramów, a do tego oferuje pilot na podczerwień i czytnik linii papilarnych.

Specyfikacja będzie zatem dobra, ale nie „nieprzeciętna”, jednak klienci powinni być usatysfakcjonowani.

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