Ten sprzęt przyda się w każdym ogrodzie. Pozbędzie się wkurzającego problemu

Firma Thermacell zapowiedziała nowy model swojego odstraszacza komarów. Model LIV 2.0 to zestaw urządzeń, dzięki któremu brzęczący problem ekspresowo zniknie z ogrodu na życzenie domowników.

Odstraszanie komarów na zupełnie nowym poziomie – co oferuje sprzęt Thermacell LIV 2.0?

Thermacell LIV 2.0 to system, którego głównym zadaniem jest zwalczenie problematycznych komarów, zakłócających spokój w ogrodzie. Zestaw obejmuje kilka jednostek odstraszających, połączonych z modułem Smart Hub ulokowanym na ścianie budynku.

Producent deklaruje, że za pomocą tego sprytnego systemu można tymczasowo pozbyć się komarów z powierzchni do 280 m2 – warto wspomnieć, że wcześniejsze modele obejmowały do 140 m2. Firma twierdzi, że sprzęt ten sprawdzi się zarówno w użytku domowym, jak i komercyjnym. Najnowszy system może objąć łącznie 10 jednostek odstraszających, czyli dwa razy więcej w porównaniu do starszego modelu.

Warto wspomnieć, że LIV 2.0 został zarejestrowany przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA), a także został przetestowany pod kątem gatunków przenoszących choroby. W praktyce oznacza to, że sprzęt Thermacell może skutecznie odstraszać nie tylko komary, ale też meszki czy kuczmany (Culicoides, muchy piaskowe).

Odstraszacz komarów LIV 2.0 (źródło: Thermacell)

Skuteczny sposób na komary, który ma swoją cenę

Montaż systemu odstraszającego komary Thermacell LIV 2.0 obejmuje pięć prostych kroków. Pierwszym i najważniejszym jest zaplanowanie układu na terenie ogrodu, w tym wybranie elementów montażowych według własnych preferencji. Następnie konieczne jest zainstalowanie Smart Huba – co ważne, istotnym elementem jest zapewnienie jego zasilanie z gniazdka elektrycznego. Po instalacji należy rozmieścić jednostki odstraszające i podłączyć je oraz umieścić w nich środek odstraszający.

Odstraszacz komarów LIV 2.0 (źródło: Thermacell)

System sterowania opiera się o aplikację LIV 2.0, za pomocą której możliwe jest aktywowanie, zaplanowanie oraz monitorowanie utworzonego systemu odstraszania. Warto wspomnieć, że system Thermacell jest kompatybilny z Google Home i Amazon Alexą, dzięki czemu można zarządzać sprzętem głosowo.

Notebookcheck wspomina, że dzięki obudowie wykonanej z aluminium system może działać przez cały rok. Ceny zestawów Thermacell LIV 2.0, obejmujące trzy jednostki odstraszające, Smart Hub, przewód i potrzebne elementy montażowe, startują od 1746 dolarów (~ 6400 złotych).