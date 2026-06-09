Ten sprzęt przyda się w każdym ogrodzie. Pozbędzie się wkurzającego problemu

Firma Thermacell zapowiedziała nowy model swojego odstraszacza komarów. Model LIV 2.0 to zestaw urządzeń, dzięki któremu brzęczący problem ekspresowo zniknie z ogrodu na życzenie domowników.
Odstraszanie komarów na zupełnie nowym poziomie – co oferuje sprzęt Thermacell LIV 2.0?
Thermacell LIV 2.0 to system, którego głównym zadaniem jest zwalczenie problematycznych komarów, zakłócających spokój w ogrodzie. Zestaw obejmuje kilka jednostek odstraszających, połączonych z modułem Smart Hub ulokowanym na ścianie budynku.
Producent deklaruje, że za pomocą tego sprytnego systemu można tymczasowo pozbyć się komarów z powierzchni do 280 m2 – warto wspomnieć, że wcześniejsze modele obejmowały do 140 m2. Firma twierdzi, że sprzęt ten sprawdzi się zarówno w użytku domowym, jak i komercyjnym. Najnowszy system może objąć łącznie 10 jednostek odstraszających, czyli dwa razy więcej w porównaniu do starszego modelu.
Warto wspomnieć, że LIV 2.0 został zarejestrowany przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA), a także został przetestowany pod kątem gatunków przenoszących choroby. W praktyce oznacza to, że sprzęt Thermacell może skutecznie odstraszać nie tylko komary, ale też meszki czy kuczmany (Culicoides, muchy piaskowe).
Skuteczny sposób na komary, który ma swoją cenę
Montaż systemu odstraszającego komary Thermacell LIV 2.0 obejmuje pięć prostych kroków. Pierwszym i najważniejszym jest zaplanowanie układu na terenie ogrodu, w tym wybranie elementów montażowych według własnych preferencji. Następnie konieczne jest zainstalowanie Smart Huba – co ważne, istotnym elementem jest zapewnienie jego zasilanie z gniazdka elektrycznego. Po instalacji należy rozmieścić jednostki odstraszające i podłączyć je oraz umieścić w nich środek odstraszający.
System sterowania opiera się o aplikację LIV 2.0, za pomocą której możliwe jest aktywowanie, zaplanowanie oraz monitorowanie utworzonego systemu odstraszania. Warto wspomnieć, że system Thermacell jest kompatybilny z Google Home i Amazon Alexą, dzięki czemu można zarządzać sprzętem głosowo.
Notebookcheck wspomina, że dzięki obudowie wykonanej z aluminium system może działać przez cały rok. Ceny zestawów Thermacell LIV 2.0, obejmujące trzy jednostki odstraszające, Smart Hub, przewód i potrzebne elementy montażowe, startują od 1746 dolarów (~ 6400 złotych).