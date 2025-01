Ceny Poco X7 i Poco X7 Pro pojawiły się w sieci. Wygląda to nieźle

Już w przyszłym tygodniu odbędzie się oficjalna premiera serii Poco X7. Zdaje się jednak, że coraz mniej pytań pozostaje bez odpowiedzi w kontekście dwóch składających się na nią smartfonów. Właśnie w sieci pojawiły się ich ceny.

Jeszcze w grudniu firma Xiaomi zapowiedziała, że światowa premiera serii Poco X7 odbędzie się 9 stycznia 2025 roku. Choć od tej daty dzieli nas jeszcze parę dni, już teraz poznaliśmy europejskie ceny tych smartfonów. Informacje są wprawdzie nieoficjalne, ale przeciek, za którym stoi Sundhanshu Ambhore, wydaje się wiarygodny.

Ile będzie kosztować smartfon Poco X7, a ile Poco X7 Pro?

Według tych informacji podstawowy model Poco X7 zostanie wyceniony na 299 euro (równowartość ~1280 złotych) za wariant 8/256 GB oraz 349 euro (~1490 złotych) za konfigurację 12/512 GB.

Z kolei poszczególne wersje Poco X7 Pro mają kosztować:

369 euro (~1575 złotych) za 8/256 GB,

399 euro (~1705 złotych) za 12/256 GB,

429 euro (~1835 złotych) za 12/512 GB.

Poco X7 Pro to Redmi Turbo 4 po rebrandingu

O smartfonie Poco X7 Pro wiemy już właściwie wszystko, ponieważ wygląda na to, że będzie to sobowtór zaprezentowanego wczoraj modelu Redmi Turbo 4. A zatem mówimy o urządzeniu wyposażonym w procesor MediaTek Dimensity 8400, który składa się wyłącznie z dużych rdzeni i oferuje częstotliwość taktowania dochodzącą do 3,25 GHz.

Smartfon zostanie dodatkowo wyposażony w akumulator o pojemności 6550 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 90 W. Obraz wyświetli na 6,67-calowym panelu OLED o rozdzielczości 2712×1220 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 3200 nitów, a za możliwości fotograficzne odpowiadają dwa aparaty z tyłu: 50 Mpix (f/1.5) z OIS oraz ultraszeroki 8 Mpix (f/2.2), a także kamera 20 Mpix do selfie.

Do tego dochodzi 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 6.0, system Android 15 z nakładką HyperOS 2.0 oraz pyło- i wodoszczelna obudowa o grubości nieco ponad 8 mm.

Poco X7 Pro po lewej i Poco X7 po prawej (fot. Poco/X)

A jaki będzie smartfon Poco X7?

Znacznie mniej wiadomo o modelu podstawowym. Według przecieków jednak smartfon Poco X7 może mieć taki sam wyświetlacz i zestaw aparatów, ale jego sercem będzie słabszy chipset MediaTek Dimensity 7300, a akumulator cechować ma się pojemnością jedynie 5110 mAh i obsługą szybkiego ładowania z mocą 45 W.

Na potwierdzenie tych informacji – albo też ich zdementowanie – musimy poczekać do przyszłego tygodnia.