Czy to początek końca gogli Apple Vision Pro?

Według informacji z łańcucha dostaw gogle rozszerzonej rzeczywistości Apple Vision Pro nie są już produkowane. Co jest powodem takiej decyzji i czy na ich miejscu pojawi się nowy sprzęt?

Czy to koniec Apple Vision Pro?

Apple Vision Pro to gogle rozszerzonej rzeczywistości, które często określane są przez producenta komputerem przestrzennym. Sprzęt ten miał wprowadzić do wirtualnego świata potężną rewolucję.

Apple Vision Pro (źródło: Apple)

Oficjalna prezentacja gogli Apple odbyła się w czerwcu 2023 roku, zaś premiera globalna Vision Pro miała miejsce rok później. Pojawiało się wiele głosów, jakoby gogle miały być niewypałem (wycenianym na równowartość około 14 tysięcy złotych), choć Tim Cook twierdził inaczej i zaznaczył, że sprzęt ten „nie jest produktem przeznaczonym na rynek masowy”. Co więcej, zgodnie z zapowiedzią – w 2025 roku na rynek miała trafić tańsza wersja gogli Vision Pro.

Teraz pojawiły się wieści, że produkcja komputera przestrzennego mogła zostać wstrzymana. Powodem jest zmniejszony popyt, a także ograniczenia, z jakimi borykał się producent na początku 2024 roku. Po raz pierwszy o zatrzymaniu produkcji wspomniano w październiku 2024 roku, kiedy to nagle zmniejszono liczbę tworzonych urządzeń. Według przecieków Apple Vision Pro miały być produkowane tylko do końca 2024 roku – oznacza to, że produkcja mogła już się zakończyć.

W raporcie opublikowanym przez The Information wspomniano, że ograniczenia rozpoczęły się już w lecie 2024 roku. Apple – biorąc pod uwagę dość małe zainteresowanie – prawdopodobnie ma wystarczająco dużo produktów w magazynach, aby sprzedawać sprzęt do końca 2025 roku. Technologiczny gigant z Cupertino podobno wstrzymał też prace nad kolejną wersją Vision Pro – choć tutaj zdania są podzielone. Mark Gurman z Bloomberga wspomniał, że nowe wydanie jest aktywnie rozwijane i może pojawić się na rynku na przełomie 2025 i 2026 roku.

Ponoć Apple ma zamiar skupić się teraz przede wszystkim na stworzeniu nowych, tańszych gogli. Przedsiębiorstwo poinformowało też swoich dostawców o chęci wyprodukowania 4 milionów tych tanich wersji – to mało, biorąc pod uwagę, że Vision Pro powstało dwa razy tyle.

Apple pokazało, jak przebiegają testy kalibracji audio i wideo w smartfonie iPhone 16

Technologiczny gigant niedawno wpuścił Patricka Hollanda z CNET do laboratoriów, gdzie testowane są iPhone’y. Gościowi zaprezentowano przede wszystkim komorę bezechową fal długich, gdzie testowane są cztery mikrofony zainstalowane w iPhonie 16. Przebieg testu opiera się o zestaw głośników, które odpowiedzialne są za odtwarzanie dźwięków podczas obracania smartfona. Dzięki temu możliwe jest opracowanie dźwięku sferycznego i przestrzennego.

Aby zapewnić spójną jakość dźwięku, iPhone testowany jest w dźwiękoszczelnych pomieszczeniach. Z kolei kalibracja urządzenia w różnych warunkach oświetleniowych realizowana jest w ogromnej sali, przypominającej wielkością teatr.