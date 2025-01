Abonament RTV – tak wygląda kontrola. Gdzie najczęściej puka kontroler?

Abonament RTV jest obowiązkową opłatą na mocy Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Jego wysokość określa co roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT), natomiast jego pobieraniem zajmuje się Poczta Polska. Ma ona również prawo do kontrolowania obowiązku rejestracji odbiorników. W jaki sposób przebiega ten proces i kto może to zrobić?

Abonament RTV 2025 – ile wynosi?

Wysokość opłat abonamentowych w 2025 roku jest podobna jak w latach 2023-2024. Miesięczna opłata za radioodbiornik wynosi 8,70 złotych, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy 27,30 złotych. W przypadku zapłacenia z góry za więcej niż jeden miesiąc można liczyć na rabat (pod warunkiem uiszczenia opłaty do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego).

Abonament RTV 2025 za radioodbiornik Abonament RTV 2025 za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy 1 miesiąc 8,70 złotych 27,30 złotych 2 miesiące 16,90 złotych 53 złote 3 miesiące 25,10 złotych 78,70 złotych 4 miesiące 33,80 złotych 106 złotych 5 miesięcy 42 złote 131,70 złotych 6 miesięcy 49,60 złotych 155,70 złotych 7 miesięcy 58,30 złotych 183 złote 8 miesięcy 66,50 złotych 208,70 złotych 9 miesięcy 74,70 złotych 234,40 złotych 10 miesięcy 83,40 złotych 261,70 złotych 11 miesięcy 91,60 złotych 287,40 złotych 12 miesięcy 94 złote 294,90 złotych

Abonament RTV – jak zapłacić?

Abonament RTV należy wpłacać na indywidualne konto bankowe. W przypadku jego nieznajomości, można go ustalić w każdej placówce pocztowej oraz telefonicznie pod numerem 43 842 06 06 (w dni robocze w godzinach 8:00-20:00), a także wysyłając zapytanie na adres e-mail [email protected] lub w formie papierowej na adres Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

Abonament RTV można wpłacić w każdej placówce pocztowej lub poprzez Platformę Płatności, dostępną pod adresem https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Oplacenie. Można również wykonać przelew z wykorzystaniem bankowości internetowej bądź mobilnej.

Poczta Polska umożliwia zamówienie przez internet imiennych blankietów do wpłat – można to zrobić pod adresem https://rtv.poczta-polska.pl/?action=GetBlankiets. Z kolei na stronie https://rtv.poczta-polska.pl/?action=GetPdf1 można samodzielnie wygenerować imienne blankiety, by później je wydrukować w domu. W obu przypadkach konieczne jest podanie numeru konta (NRB).

Abonament RTV – kto zwolniony jest z opłat?

Osoby fizyczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe i domy pomocy społecznej wnoszą jedną opłatę abonamentową, niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych. Pozostałe podmioty mają obowiązek uiszczania opłat za wszystkie posiadane odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne, w tym też odbiorniki w samochodach służbowych.

Z opłacania abonamentu RTV zwolnione są m.in. osoby zaliczone do I grupy inwalidów, całkowicie niezdolne do pracy (również w gospodarstwie rolnym), posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, niesłyszące, niewidome, bezrobotne, mające prawo do zasiłku przedemerytalnego, posiadające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z opieki społecznej i spełniające kryteria dochodowe do otrzymywania świadczeń rodzinnych.

Ponadto abonamentu RTV nie muszą płacić osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia, jeśli mają ustalone prawo do emerytury i jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Osoba, która jest uprawniona do zwolnienia z obowiązku płacenia abonamentu RTV, musi złożyć w placówce pocztowej oświadczenie wraz z niezbędnymi dokumentami. W przypadku osób, które ukończyły 75. rok życia, zwolnienie to następuje automatycznie od następnego miesiąca – nie trzeba nic robić.

Abonament RTV – kontrola. Jak wygląda? Kto może ją przeprowadzić?

Rejestracja odbiornika jest obowiązkowa – należy jej dokonać w ciągu 14 dni od momentu wejścia w jego posiadanie. Można to zrobić w każdej placówce pocztowej oraz przez internet pod adresem https://rtv.poczta-polska.pl/?action=GetRegFrm.

Poczta Polska ma prawo do kontrolowania obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i/lub telewizyjnych. Zajmują się nią pracownicy Centrum Obsługi Finansowej. Listonosz nie posiada uprawnień do takiej czynności. Poczta Polska podaje, że do przeprowadzenia kontroli oddelegowanych jest „nie więcej niż kilkudziesięciu kontrolerów” na terenie całego kraju.

Poczta Polska informuje również, że skupia się głównie na firmach i instytucjach, a ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli. Podczas kontroli kontroler ma obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego także dowód osobisty.

Wzór legitymacji kontrolera, zajmującego się kontrolą obowiązku rejestracji odbiorników RTV (źródło: Poczta Polska)

Z kolei osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników lub okazać dowód potwierdzający ich rejestrację.

Abonament RTV – kara za niepłacenie

W przypadku stwierdzenia, że pod danym adresem znajduje się niezarejestrowany odbiornik, pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Następnie wydawana jest też decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika.

Jeżeli ktoś uporczywie nie płaci abonamentu RTV, w ostateczności Poczta Polska może wysłać tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego. Ich liczba w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie, a wręcz odnotowuje się delikatny spadek rok do roku.

Poczta Polska udostępnia kalkulator służący do obliczenia należności i odsetek pod adresem https://rtv.poczta-polska.pl/?action=OdsFrm.