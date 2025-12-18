Poco M8 – to będzie smartfon Xiaomi dla osób, które nie potrzebują wiele

W sieci pojawiły się konkretne informacje na temat nadchodzących smartfonów z obozu Xiaomi. Mowa o kierowanych do mniej wymagających użytkowników modelach Poco M8 Pro 5G oraz Poco M8 5G. Mają zostać oficjalnie zapowiedziane w styczniu 2026 roku, ale już teraz zdają się nie mieć przed nami zbyt wielu tajemnic.

Poco M8 Pro 5G ma być solidnym średniakiem

Doniesienia ze strony WinFuture i profilu Abhiseka Yadava na X wskazują na to, że Poco M8 Pro 5G zasadniczo będzie bliźniakiem smartfona Redmi Note 15 Pro+ 5G, który zadebiutował w Polsce na początku grudnia 2025 roku, wraz z siostrzanymi modelami Redmi Note 15 Pro (w wersji 5G i 4G) oraz Redmi Note 15 (również w wersji 5G i 4G).

Odziedziczy:

formę i wodoszczelną konstrukcję w klasie IP68,

6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz,

procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 sparowany z pamięcią operacyjną typu LPDDR4X i masową UFS 2.2,

akumulator o pojemności 6500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 100 W,

a także moduły 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 i NFC.

Będzie jednak pewna istotna różnica pomiędzy tymi modelami. Podczas gdy Redmi Note 15 Pro+ 5G oferuje główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix, smartfon Poco M8 Pro 5G zostanie wyposażony w standardowy sensor 50 Mpix. Niezmiennie towarzyszyć będzie mu ultraszerokokątna jednostka 8 Mpix, a z przodu zainstalowana zostanie kamerka 32 Mpix.

Poco M8 Pro 5G (źróło: WinFuture)

Poco M8 5G to smartfon dla osób bez większych wymagań

Jeśli zaś chodzi o model Poco M8 5G bez dopisku Pro, zanosi się na to, że będzie to wierna kopia smartfona Redmi Note 15 5G, a więc typowy reprezentant pogranicza niskiej i średniej półki cenowej.

Przypomnę, że kluczowe elementy jego specyfikacji to:

smukła (poniżej 8 mm) konstrukcja w klasie IP65,

zakrzywiony, 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz,

procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3,

akumulator o pojemności 5520 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W,

moduły 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i NFC,

a także aparaty 108 Mpix (główny) i 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu oraz 20 Mpix z przodu.

Przecieki zdradzają także, że Poco M8 Pro 5G dostępny będzie w konfiguracjach z 8 lub 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci masowej, a Poco M8 5G wyłącznie w wersji 8/256 GB. O cenach, póki co, cisza.

Poco M8 5G (źróło: WinFuture)

Swoją drogą, wygląda na to, że Poco M8 5G będzie jedynym modelem podstawowym w aktualnej ofercie tej marki. Prawdopodobnie ani Poco F8, ani Poco X8 nie ujrzy światła dziennego, przez co te linie rozpoczynać będą się od, odpowiednio, Poco F8 Pro (który jest już dostępny w Polsce) oraz Poco X8 Pro.