Zero TV z numerem 0 na pilocie. Co zobaczymy w telewizji Stanowskiego?

Gdy pod koniec sierpnia pisaliśmy o złożeniu przez Kanał Zero wniosku o koncesję na kanał telewizyjny (przyznanie jej przez KRRiT nastąpiło w październiku) nie do końca było jeszcze wiadomo, czego możemy się spodziewać. Teraz Krzysztof Stanowski odkrył karty i wyjawił, co zaoferuje widzom telewizyjny kanał Zero TV.

Zero TV z nietypową pozycją na liście kanałów

Krzysztof Stanowski podsumował kończący się rok oraz poinformował o planach i celach Kanału Zero na nadchodzący 2026 rok. Wśród nich nie zabrakło też jednej z najbardziej intrygujących wieści o kanale Zero TV, który wkrótce ma pojawić się w naszych telewizorach.

Najzabawniejszą informacją jest fakt, że kanał Zero TV będzie dostępny na liście kanałów (i – co za tym idzie – na pilotach) pod numerem… 0. Jak powiedział Stanowski, początkowo wydawało się to niemożliwe technicznie, finalnie okazało się, że da się to zrobić.

Choć informacja ta nie padła wprost (Stanowski mówił tylko o pewnym dużym partnerze na rynku telewizyjnym), sugerując się koncesją, nadawcą kanału będzie Canal+ Polska. I, zapewne też, to właśnie u tego operatora Zero TV pojawi się na pozycji 0 na pilocie.

Wedle zapowiedzi, Zero TV ma emitować najpopularniejsze formaty z YouTube’owego Kanału Zero, dodatkowe pasma na żywo, poruszające aktualne tematy społeczno-polityczne, materiały rozrywkowe i popularno-naukowe oraz treści o tematyce podróżniczej i motoryzacyjnej. Te ostatnie będą stanowić nowość w portfolio marki Emisja ma odbywać się 24 godziny na dobę.

Oficjalny start kanału Zero TV ma nastąpić 1 lutego 2026 roku, przy czym, na ten moment jeszcze nie jest jasne, które sieci satelitarne i kablowe (poza wspomnianym Canal+) włączą go do swojej oferty programowej. Śmiało jednak możemy się spodziewać szerokiej dostępności.

Pierwotnie decyzja koncesyjna, wydana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji zakładała, że emisja kanału powinna ruszyć nie później niż 3 miesiące od udzielenia koncesji, co oznaczałoby konieczność startu do 10 stycznia 2026 roku. Stanowski musiał złożyć wniosek o możliwość opóźnienia startu o miesiąc i został on przyjęty.

źródło: Kanał Zero/YouTube

Co wiadomo o nowym portalu internetowym Zero.pl?

Nieco więcej powiedziano też o nadchodzącym portalu Zero.pl. Jego start ma nastąpić – wraz z telewizją Zero TV – 1 lutego 2026 roku. Według obietnic, ma być to portal rzetelnie przekazujący jakościowe informacje – bez tabloidowego charakteru. Plany są ambitne – firma chce, by szybko stał się jednym z wiodących portali informacyjnych w Polsce.

Przy tym, Stanowski oficjalnie ogłosił, że redaktorem naczelnym Zero.pl zostanie Patryk Słowik – dziennikarz związany w ostatnich latach z Wirtualną Polską, zajmujący się tam głównie tematyką polityczną. Zespół portalu mają tworzyć najlepsi dziennikarze w Polsce.