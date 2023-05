Nokia nie zwalnia tempa – kolejny telefon dołączył do oferty fińskiej marki

Fiński producent jest wyjątkowo aktywny w ostatnim czasie, ponieważ w bardzo krótkim czasie wprowadził na rynek kilka nowych telefonów komórkowych – Nokię 105 4G, Nokię 105 (2023), Nokię 110 4G i Nokię 110 (2023). Teraz do tego grona dołączyła również Nokia 106 (2023).

Co oferuje nowa Nokia 106 (2023)?

Nokia 106 (2023) została stworzona – jak informuje producent – dla wysokiej jakości połączeń i nie tylko. Niestety, Finowie poskąpili informacji na temat kwestii połączeń – wiemy jedynie, że model ten oferuje pamięć, która pomieści 2000 kontaktów i 500 wiadomości SMS. Nie ma natomiast mowy o wsparciu dla technologii VoLTE ani 4G w ogóle.

Zaletą Nokii 106 (2023) ma być też wbudowane radio FM, którego można słuchać również bez podłączania zestawu słuchawkowego, który najczęściej jest wymagany, ponieważ służy za antenę. W przypadku tego modelu nie ma wymogu korzystania z niego, co dla wielu osób może być przydatne.

Co więcej, nowa Nokia 106 (2023) ma też slot na kartę microSD, na którą można wgrać do 8000 piosenek i słuchać ich za pomocą wbudowanego w telefonie odtwarzacza mp3. Producent nie podaje jednak, jaką maksymalną pojemność kart microSD obsługuje ten model, ponieważ zakładka z pełną specyfikacją techniczną niestety nie jest dostępna – przy próbie przejścia do niej wyskakuje błąd 404.

Nowa Nokia 106 (2023) zapewni rozrywkę również dzięki wbudowanym grom – oczywiście wśród nich znajduje się legendarny i kultowy już Snake. Ponadto właściciele tego urządzenia będą mogli korzystać z funkcji dyktafonu i wbudowanej latarki.

Nie wiadomo, akumulator o jakiej pojemności zasila Nokię 106 (2023), ale producent deklaruje, że ma on wystarczyć na 12 godzin rozmów albo nawet 22 dni pracy w trybie czuwania. Urządzenie ładuje się za pomocą złącza micro USB. Co ciekawe, producent określa go mianem „standardowego”, chociaż dziś bardziej standardowe byłoby już USB-C.

Cena, dostępność

Nowa Nokia 106 (2023) widnieje już na globalnej stronie producenta, jednak na polskiej na próżno jej szukać. Na tę chwilę nie wiemy, gdzie będzie dostępny ten telefon. Nie mam też jeszcze informacji na temat jego sugerowanej ceny.