Zostań jednym z pierwszych graczy War Thunder Mobile!

Widać coraz bardziej nasilający się trend przenoszenia gier z PC oraz konsol na telefony komórkowe. Podobną drogę obrało Gaijin, które przygotowało War Thunder Mobile. Jak zostać jednym z pierwszych graczy?

Otwarte testy War Thunder Mobile

War Thunder to znana, wieloosobowa gra z gatunku symulacji wojennych. Twórcy umożliwiają graczom toczenie bitew na lądzie, w powietrzu oraz na morzach i oceanach – to wszystko na masową skalę. Do dyspozycji mamy samoloty, śmigłowce, czołgi, a także okręty morskie. W grę Gaijin dotychczas grały już miliony graczy na całym świecie, a sama produkcja zdobyła uznanie w gamingowej społeczności.

Teraz całość została przeniesiona na mniejsze ekrany smartfonów oraz tabletów. Dzięki War Thunder Mobile będziemy mogli bawić się w tę produkcję niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, o ile mamy dostęp do internetu. Mobilna wersja WarThundera została zapowiedziana w listopadzie ubiegłego roku, ale jak deklarują twórcy, od tego czasu przeszła szereg zmian.

Producenci twierdzą, że „War Thunder Mobile przenosi na urządzenia mobilne najważniejszy element znany z wersji gry na PC i konsole – kooperacyjne, wielkoskalowe bitwy legendarnych pojazdów naziemnych, morskich i powietrznych (takich jak samoloty Ił-2 z czasów II wojny światowej czy czołgi Leopard z okresu zimnej wojny), które wykorzystują fizycznie poprawne modele lotu i uszkodzeń”. Na papierze wygląda to więc bardzo ciekawie. Dostosowano także system progresji oraz przede wszystkim interfejs i sterowanie. Mobilni gracze będą mogli przetestować takie legendarne maszyny jak M3 Bradley lub Tiger II.

Jak grać w War Thunder Mobile?

Otwarte beta testy War Thunder Mobile już wystartowały. Na razie dostępne są tylko dla posiadaczy telefonów z systemem Android, a samej gry nie ma jeszcze w Google Play. Zamiast tego, aby wziąć udział w testach, należy wejść na stronę War Thunder Mobile, a następnie pobrać plik „APK”.

Na stronie War Thunder Mobile można znaleźć także więcej informacji o grze, a dokładnie o dostępnych pojazdach, samolotach i innym sprzęcie oraz o zaprojektowanym modelu progresji. Zapewne część rzeczy do finalnej premiery tytułu jeszcze się zmieni.

4.4 Ocena

War Thunder w ciągu najbliższych miesięcy zostanie dodany do Google Play i pojawi się także na iOS w App Store. Warto dać szansę tej grze, ponieważ nawet Diablo Immortal pokazało, że produkcje przeniesione z PC na mobilki mogą być udane!