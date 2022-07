Lenovo pokazało nowego laptopa z procesorem niemalże wyjętym ze smartfona

Ileż można słuchać o laptopach z procesorami AMD lub Intela? Przydałaby się jakaś nowa konkurencja. Na szczęście Qualcomm wie o tym od jakiegoś czasu i dziś możemy zobaczyć efekty pracy Amerykanów.

Reklama

Lenovo ThinkPad ze Snapdragonem?

Czemu nie? Okazuje się, że zapowiedziana kilka miesięcy temu trzecia generacja Snapdragonów z serii 8cx w końcu pojawi się w jakimś laptopie. Padło na Lenovo ThinkPad X13s.

Źródło: Lenovo

W grudniu 2021 roku Qualcomm wspominał, że następca Snapdragona 8cx Gen 2 będzie o 40% bardziej wydajny na jednym rdzeniu i aż o 85% wydajniejszy na wszystkich rdzeniach. Do tego chip GPU miał zaliczyć poprawę o 60% względem poprzednika.

Za osiągi SoC Snapdragon 8cx Gen 3 odpowiadają cztery rdzenie Cortex X-1 oraz cztery rdzenie Cortex A78 o taktowaniu 3 GHz i 2,4 GHz. To nieźle, jak na układ ARM.

Karta graficzna natomiast zyskała wsparcie dla wyświetlaczy 120 Hz i grania w 120 kl./s. pod warunkiem korzystania z rozdzielczości Full HD.

Co jeszcze wiemy o ThinkPadzie X13s? Nie należy on z pewnością do dużych urządzeń – całość waży bowiem niewiele ponad kilogram i korzysta z 13,3-calowego wyświetlacza dotykowego w technologii IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, i częstotliwości odświeżania 60 Hz.

Źródło: Lenovo

Bateria o pojemności 49,5 Wh ma wystarczać na 28 godzin pracy na jednym ładowaniu. Odbywa się ono przez port USB-C i ładowarkę o mocy 65 W.

Na górnej pokrywie, na delikatnym rancie, umieszczono kamerkę o rozdzielczości 5 Mpix. W kwestiach łączności do Lenovo trafiła zarówno łączność 5G jak i Bluetooth w standardzie 5.2. Całość podtrzymuje dodatkowo 16 lub 32 GB RAM-u, a użytkownik ma do wykorzystania 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej. Urządzeniem zarządza system Windows 11 Pro.

Tanio z Qualcommem nie jest

Jeżeli już szykujecie kartę płatniczą do zakupu ThinkPada X13s, to muszę Was zawieść. Według oficjalnej strony Lenovo wersja 16 GB kosztuje 10 233,60 złotych. Mocniejszy wariant wymagałby wyłożenia 11 632,11 złotych. Sporawo!