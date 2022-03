Z taką specyfikacją POCO F4 będzie nowym „zabójcą flagowców”

Kiedyś to smartfony marki OnePlus były „zabójcami flagowców”. Dziś trudno je tak nazwać, ale rynek nie znosi próżni. Kolejnym „flagship killerem” może okazać się POCO F4, choć jednocześnie trzeba zweryfikować to pojęcie.

POCO F4 będzie nowym „zabójcą flagowców”

W bazie Geekbench zauważono model o oznaczeniu „Xiaomi 22021211RG”, który pracował pod kontrolą systemu Android 12 oraz miał na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 870 i 8 GB RAM. Benchmark podaje, że smartfon nosi nazwę kodową „munch”. Taką samą ma również zaprezentowany w ubiegłym tygodniu w Chinach Redmi K40S.

Test POCO F4 (źródło: Geekbench)

Wszystko zatem wskazuje, że POCO F4 ma być międzynarodową wersją Redmi K40S. Nie będzie to pierwszy taki przypadek, ponieważ POCO F3 to przemianowany Redmi K40. To wspaniała wiadomość, gdyż Redmi K40S to świetnie wyposażony smartfon i liczyliśmy, że pojawi się na globalnym rynku.

POCO F4 może zyskać miano „zabójcy flagowców”, aczkolwiek trzeba nieco zrewidować to pojęcie. Kiedyś takim mianem określano smartfony OnePlusa, które oferowały topowe podzespoły w znacznie niższej cenie. Dziś nie jest to już możliwe, jednak nie oznacza to, że klienci nie mogą kupić świetnie wyposażonego urządzenia w przystępniejszej cenie.

Oczywiście, że mogą, czego przykładem będzie właśnie POCO F4. Jego pierwowzór, Redmi K40S, oferuje high-endowe podzespoły i powinien spełnić oczekiwania wymagających użytkowników. Klienci często mogą stwierdzić, że możliwości POCO F4 w pełni ich satysfakcjonują i w związku z tym zrezygnują z kupna droższego modelu z przede wszystkim wydajniejszym procesorem. W 2022 to nowa definicja „zabójcy flagowców”.

Oprócz procesora Qualcomm Snapdragon 870 (z modemem 5G), Redmi K40S oferuje kości RAM LPDDR5 i pamięć flash typu UFS 3.1 oraz akumulator o pojemności 4500 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 67 W (do 100% w 38 minut). Smartfon ma wymiary 163,2×75,95×7,7 mm i waży 195 gramów.

Pierwowzór POCO F4 wyposażono również w 6,67-calowy wyświetlacz E4 AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i próbkuje dotyk z prędkością do 360 Hz, a do tego zapewnia 8-bitową głębię koloru i obsługę przestrzeni barw DCI-P3. Ponadto ekran wspiera technologia MEMC i Dolby Vision.

Redmi K40S zadebiutuje na rynku globalnym jako POCO F4 (źródło: Xiaomi)

Redmi K40S ma na pokładzie też aparat o rozdzielczości 48 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu oraz 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix matrycę do zdjęć makro na tyle, a także 20 Mpix aparat na przodzie, który umieszczono w otworze w ekranie o średnicy zaledwie 2,76 mm. Front urządzenia pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Ponadto POCO F4 zaoferuje również głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos oraz certyfikatami Hi-Res Audio i Hi-Res Wireless Audio, obsługę WiFi 6, moduł NFC, czujnik światła 360°, port podczerwieni, dual SIM i czytnik linii papilarnych.