Możesz zgarnąć darmowe 20 GB w Orange. To proste

Orange to operator, który dość często obdarowuje swoich klientów prezentami w związku z rozmaitymi okazjami. Oferta, o której dzisiaj mowa, jest warta uwagi. W końcu 20 GB internetu to naprawdę sporo. Sprawdź, jak je odebrać.

Prezent od Orange w każdą środę

Pomarańczowy operator chętnie rozdaje swoim klientom dodatkowe paczki internetu. Regularnie informujemy Was m.in. o kolejnych edycjach akcji „GB za gole”, w ramach której po meczach polskich piłkarzy operator daje swoim klientom ekstra GB. Omawiana oferta nie jest jednak specjalna, a cykliczna. Pojawił się w niej prezent, który jest warty uwagi.

Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska poinformował na swoim Twitterze, że dzisiaj w ramach akcji „Środy z Orange”, klienci mogą odebrać darmową paczkę aż 20 GB internetu. Co to za oferta?

Operator wprowadził ją już w marcu 2021 roku, między innymi po to, by zachęcić klientów do zainstalowania aplikacji Mój Orange. Akcja polega na tym, że co tydzień w apce pojawiają się niespodzianki, z których mogą skorzystać klienci. Mogą być to promocje na usługi dodatkowe, darmowe GB internetu, zniżki na urządzenia, a także oferty i promocje od partnerów firmy.

źródło: Biuro Prasowe Orange Polska

Jak odebrać 20 GB?

W regulaminie akcji czytamy, że z prezentu można skorzystać, jeśli „zawarłeś umowę o świadczenie Pakietu Orange Love lub umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Sieci mobilnej i sieciach operatorów współpracujących w ofercie Smart Plan LTE, Plan Komórkowy, Plan Mobilny, Abonament Komórkowy”.

Widzimy, więc, że z oferty nie korzystają np. klienci Orange Flex lub użytkownicy taryf na kartę. Jest jednak jeszcze jeden haczyk. Na skorzystanie z oferty użytkownicy mają dokładnie 7 dni.

Żeby odebrać prezent, wystarczy tylko kilka prostych kroków. Ten proces nie powinien zająć Wam więcej niż minutę. Po uruchomieniu aplikacji Mój Orange wystarczy przejść do zakładki „Dla Ciebie” i odebrać prezent, który w następną środę zostanie zastąpiony kolejnym.