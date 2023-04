Super sprawa: na Amazon Prime Video można zwiększyć głośność dialogów

Poziomy dźwięku w filmach to specyficzna rzecz. Oglądając produkcję z napisami, możemy cieszyć się pełnią dźwiękowych doznań, ale bywa i tak, że dialogi są po prostu zbyt ciche w stosunku do reszty efektów. Co wtedy?

Amazon Prime Video reguluje poziom głośności dialogów

Sytuacja jest o tyle zabawna, że podczas oglądania angielskojęzycznych show w serwisach streamingowych, nawet osoby na co dzień posługujące się tym językiem, muszą czasem włączać sobie napisy. Dlaczego? Otóż gdy akcja się zgęszcza, pojawiają się wybuchy, wystrzały lub po prostu głośna muzyka, dialogi stają się gorzej słyszalne i trudno wyłapać, co kto mówi.

Amazon Prime Video postanowiło coś z tym zrobić, wprowadzając wyjątkową na rynku VOD opcję zwiększenia głośności dialogów w stosunku do podkładu muzycznego i efektów. Pozwala to na wyłączenie napisów przy zachowaniu przejrzystości głosów aktorów. Funkcję nazwano Dialogue Boost.

Jak to działa? Otóż Dialogue Boost wykorzystuje sztuczną inteligencję do identyfikowania konkretnych momentów treści, w których rozróżnienie dźwięków może być trudne dla widza. Nie będzie więc niepotrzebnie podbijać głośności dialogów, gdy nie kolidują one z innymi dźwiękami. Następnie wzorce mowy są izolowane, a dźwięk wzmacniany. Nie trzeba już więc ręcznie manipulować systemem kina domowego, by ustawić optymalny kompromis między ogólną głośnością transmisji a słyszalnością dialogów.

Dialogue Boost w Amazon Prime Video (fot. Amazon)

Dialogue Boost także w Polsce

Jeśli korzystaliśmy w ostatnich dniach z Amazon Prime Video, to może zauważyliśmy nowe opcje wyboru wersji dźwiękowej w niektórych produkcjach Amazonu. Pojawiły się zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i w osobno instalowanych aplikacjach.

Opcja Dialogue Boost dostępna jest także w języku angielskim w Polsce (fot. Tabletowo.pl)

Jak czytamy na blogu firmy, Dialogue Boost dostępny jest w wybranych serialach i filmach Amazon Originals, w tym w Tom Clancy’s Jack Ryan, The Marvelous Mrs, The Big Sick, Beautiful Boy, czy Being the Ricardos. Funkcja ta ma być rozszerzana na więcej tytułów – na przykład już teraz da się ją znaleźć także w The Boys.

Można się spodziewać, że odpowiednik Dialogue Boost pojawi się także w innych serwisach streamingowych. Tak przydatna rzecz nie może ujść uwagi Netfliksa czy Disney+.