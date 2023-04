Nie produkują już smartfonów, ale obietnic dotrzymują. Android 13 dla LG Velvet

Chociaż marka LG na dobre wycofała się z rynku mobilnego i nie produkuje już nowych smartfonów, to jednak cały czas pamięta o swoich klientach oraz o obietnicach, które im złożyła. Dzięki temu wszyscy, którzy korzystają z LG Velvet, będą mogli cieszyć się z najnowszej wersji systemu operacyjnego Android.

Marka, która dotrzymuje obietnic

Kiedy w 2021 roku LG zapowiadało wycofanie się z rynku smartfonów, udostępniło także listę modeli, które mają otrzymać aktualizację do Androida 12 oraz 13. Znalazł się na niej m.in. LG Velvet.

Trzeba przyznać, że z dotrzymywaniem słowa przez producentów jest bardzo różnie, szczególnie jeśli chodzi o aktualizacje systemu. Koreański producent zasłużył jednak na pochwałę.

Warto przypomnieć, że od całkiem niedawna z najnowszej wersji systemu operacyjnego Android mogą cieszyć się także użytkownicy ostatniego flagowego modelu tego producenta, który pojawił się na Polskim rynku w 2020 roku. Mowa tutaj o LG V60 ThinQ 5G.

LG Velvet z Androidem 13

Być może niektórzy z Was nie pamiętają LG Velvet, który pojawił się na naszym rynku 3 lata temu. Jak pisała Kasia w jego recenzji „to naprawdę fajny smartfon”. Właśnie dlatego przypomnijmy krótko, co ma na swoim pokładzie.

Producent postawił na 6,8 calowy wyświetlacz POLED o rozdzielczości 2460 × 1080 pikseli. Motorem napędowym LG Velvet jest procesor Qualcomm Snapdragon 765G, który współpracuje z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Konfiguracja aparatów tego smartfona składa się z 48 Mpix sensora głównego z PDAF, ultraszerokokątnego 8 Mpix aparatu, 5 Mpix jednostki przeznaczonej do pomiaru głębi oraz 16 Mpix aparatu do selfie. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 4300 mAh.

LG Velvet Android 13 (fot. Mateusz)

Od naszego Czytelnika Mateusza otrzymaliśmy zrzut ekranu potwierdzający, że LG Velvet otrzymał w naszym kraju aktualizację do systemu Android 13. Ten konkretny egzemplarz smartfona został zakupiony w Orange. Dostępność aktualizacji może się więc różnić w stosunku do urządzeń kupionych u innych operatorów oraz na wolnym rynku.

Jeśli są wśród Was szczęśliwi posiadacze tego modelu, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy już zainstalowaliście tę aktualizację i jak smartfon sprawuje się na najnowszej wersji systemu.