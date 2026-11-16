Nowy smartwatch ma nazywać się Huawei Watch Air i – jeśli potwierdzą się najnowsze informacje – będzie jak „Apple Watch z przyszłości”. Poznaliśmy też kilka szczegółów na temat składanego smartfona Huawei Mate X8.

Huawei Watch Air może namieszać na rynku

Nie brakuje opinii, że wybrane smartwatche Huawei – np. Huawei Watch Fit 5 czy Huawei Watch Fit 5 Pro – przypominają produkty z Cupertino. Niewykluczone, że faktycznie Chińczycy zainspirowali się pomysłami Apple, ale w przypadku kolejnego smartwatcha mogą wyprzedzić zespół Johna Ternusa. Trzeba jednak przyznać, że nie mieli trudnego zadania, bo Apple Watche wizualnie od wielu lat są wyjątkowo nudne.

Na chińskiej platformie Weibo pojawiły się grafiki przedstawiające nowy zegarek. Model Huawei Watch Air zwraca uwagę przede wszystkim smukłą obudową, która ma mieć tylko 6,9 mm. Dla porównania zaprezentowany we wrześniu 2026 roku Apple Watch Series 12 ma kopertę o grubości 9,7 mm.

Możliwe, że wartość podana przy Huawei Watch Air nie uwzględnia umieszczonego na spodzie zestawu czujników, ale i tak konstrukcja powinna prezentować się niemal futurystycznie. Model przedstawiony na omawianych grafikach ma też w sobie dużo elegancji i wygląda prawie jak biżuteria.

Huawei Watch Air | źródło: Notebookcheck

Podobno czujniki, funkcje zdrowotne i fitness zapożyczono z najnowszych zegarków producenta – Huawei Watch 6 i Huawei Watch GT 7 Pro. Brzmi naprawdę ciekawie, ale na ten moment nie wiadomo, kiedy Huawei Watch Air zostanie zaprezentowany.

Premiera Huawei Mate X8 już niebawem

Wśród nowości szykowanych przez Huawei znajduje się też składany smartfon – Huawei Mate X8. W jego przypadku pojawiły się nie tylko rendery, ale również data premiery. Urządzenie będzie pokazane w Chinach już 24 listopada 2026 roku.

Huawei Mate X8 | źródło: Gizmochina

Ujawniono też listę dostępnych opcji kolorystycznych – fioletowy (Purple Gold Brocade), czarny (Azure Sky Black), biały (Snowy White), zielony (Qingyun Brocade) oraz czerwony (Danxia Brocade). Warianty fioletowy, zielony i czerwony mają mieć tył o fakturze mogącej kojarzyć się brokatem, a wersja czarna i biała ma charakteryzować się gładkim wykończeniem.

Do wyboru będą cztery konfiguracje pamięci – 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB (Collector’s Edition) oraz 16 GB + 1 TB (Collector’s Edition). Ceny nie zostały na ten moment podane.

Huawei Mate X8 | źródło: Gizmochina

Serwis Gizmochina wspomina o wcześniejszych nieoficjalnych informacjach dotyczących specyfikacji. Sugerują one, że Huawei Mate X8 będzie wyposażony w 6,5-calowy ekran zewnętrzny oraz 8,15-calowy ekran wewnętrzny z ultracienkim szkłem. Zestaw aparatów ma składać się m.in. z głównego oczka 50 Mpix ze zmienną przysłoną i peryskopowego teleobiektywu RYYB 50 Mpix. Do tego dojdzie układ Kirin 9050 Pro oraz akumulator o pojemności 6000 mAh.