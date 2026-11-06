Play i Plus będą mieli anteny na tych samych lokalizacjach

Orange i T-Mobile od lat współdzielą infrastrukturę w ramach sojuszu NetWorks!, a teraz z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia również w przypadku Play i Plusa.

Anteny Play i Plusa będą znajdowały się na tych samych masztach

Właściciele sieci Play oraz Plus już kilka lat temu sprzedali swoją infrastrukturę Cellnex (w pierwszym przypadku pasywną, w drugim zaś zarówno pasywną, jak i aktywną). Przy okazji publikacji wyników za pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku (styczeń-wrzesień) Hiszpanie ogłosili osiągnięcie porozumienia z Polkomtelem w celu zwiększenia współdzielenia infrastruktury i poprawy efektywności portfela.

Projekt zakłada, że do 2030 roku na kolejnych ~3200 lokalizacjach będą wisiały zarówno nadajniki Play, jak i Plusa, a po 2030 roku liczba takich masztów ma zwiększyć się o kolejne 2000. W planach jest również relokacja i wycofanie z eksploatacji około 4200 anten. Ponadto Hiszpanie spodziewają się dwucyfrowej niezależnej stopy zwrotu z kapitału własnego po opodatkowaniu oraz zamierzają ponieść dodatkowe nakłady inwestycyjne w wysokości 500 milionów euro w latach 2026–2030.

Już teraz nadajniki Play i Plusa wiszą na tych samych wieżach

Choć Cellnex dopiero teraz oficjalnie ogłosił osiągnięcie porozumienia z Polkomtelem, już dziś można znaleźć lokalizacje, na których są obecne zarówno nadajniki Play, jak i Plusa – poniżej jeden z przykładów, ale na mapie w serwisie BTSearch z łatwością można natknąć się na podobne. Należy jednak pamiętać, że nie ma tutaj mowy o współdzieleniu również anten, a jedynie infrastruktury pasywnej.

Anteny Play i Plusa na jednym maszcie Cellnex (źródło: BTSearch)

Warto przypomnieć, że we wrześniu 2026 roku Polkomtel ogłosił „wielką rozbudowę sieci Plus”, dzięki której ma poprawić się zasięg oraz jakość połączeń i usług, a także zwiększyć prędkość i stabilność internetu 5G. Poinformowano wówczas, że w jej ramach uruchomionych zostanie nawet 5 tysięcy nowych stacji nadawczych

W planach jest również wymiana sprzętu na wszystkich stacjach bazowych. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem urządzeń, dostarczanych (wyłącznie) przez Ericssona i Nokię.